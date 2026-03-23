Когда в матче началась стычка: игрок Полесья рассказал, как повел себя Усик на футбольном поле
- Александр Усик во время футбольного матча успокоил игроков, когда началась стычка, демонстрируя лидерские качества.
- Усик 23 мая проведет бой против Рико Верховена, продолжаются переговоры относительно статуса поединка, но пояса IBF и WBA пока не будут на кону.
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик имеет еще и контракт с футбольным клубом Полесьем. В частности, зимой он проходил сборы вместе с житомирской командой и даже участвовал в одном из матчей.
Футболист "Полесья" Борис Крушинский в интервью изданию "Украинский футбол" рассказал о взаимодействии игроков с Александром Усиком. Также вспомнил, как повел себя боксер, когда на поле началась схватка.
Что сказал Крушинский об Усике?
Крушинский отметил, что Усик – настоящий лидер. Когда Александр выходил на поле, это сразу чувствовалось. Футболистам даже хочется играть агрессивнее, когда он рядом. Хочется биться с еще большим рвением друг за друга.
Была ситуация в одном матче, когда началась стычка, - Саша сразу подбежал, начал всех успокаивать,
– отметил футболист.
Он добавил, что в последнее время на базе его не было. Однако когда Усик приезжает в Украину, то всегда посещает Житомир. На зимних сборах боксер тренировался с командой почти каждый день. Он очень любит "Полесье" и поддерживает команду.
Какие новые детали появились о бое Усика и Верховена?
Александр Усик 23 мая проведет бой против кикбоксера Рико Верховена. В команде украинского боксера в комментарии для TalkSPORT сообщили, что продолжаются последние переговоры относительно статуса этого боя. Ранее WBC санкционировала этот поединок, как титульный.
Пояса IBF и WBA пока не стоят на кону противостояния. Впрочем официальная информация и по ним будет принята позже, после этого окончательно будет объявлен статус боя. Каждая из этих организаций имеет свои правила и обязательства по защите поясов.
