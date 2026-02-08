Усику выбрали соперника, который имеет сумасшедший процент нокаутов

Александр Усик является желанным соперником для ряда боксеров супертяжелого веса. Все чаще имя украинца связывают с британским боксером, который имеет бешеный процент нокаутов.

Речь идет о 21-летнем Мозесе Итауму, который стремительно набирает популярность. Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор в комментарии Boxing News поделился мнением о возможном бое Усика и британца.

Усик – Итаума: что о бое сказал эксперт?

Он отметил, что это был бы хороший поединок, но также выразил сомнение, готов ли Мозес к вызову на таком раннем этапе карьеры.

Кажется, он прошел бокс. Претендентов немного. Итаума мог бы быть хорошим вариантом, знаешь, но не рано ли для него? Но если он достаточно сильный, то он достаточно сильный. Он говорит, что боксирует всю жизнь, поэтому если ты достаточно хорош – ты достаточно хорош, и если ты готов к этому – ты готов. Итак, я думаю, что это был бы достаточно хороший бой, честно говоря,

– сказал Тейлор.

По данным BoxRec, Итаума одержал 13 побед, 11 из которых завершил досрочно. Процент побед нокаутом составляет 84,6%, что лучше, чем показатель Усика – 62,5%.

Что известно о следующем бое Усика?