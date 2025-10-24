Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Александра Усика относительно боя против Мозеса Итаумы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

При каком условии состоится бой Усик – Итаума?

Промоутер заявил, что Мозес Итаума является первым номером в двух организациях. Поэтому, если будет назначен поединок – Александр Усик должен или согласиться на бой, или же освободить чемпионский пояс для британского боксера.

Если все пойдет по плану – Мозес продолжит побеждать и останется на своей позиции, – тогда Усик будет вынужден или драться с ним, или освободить пояс,

– сказал Уоррен.

Фрэнк Уоррен также отметил, что Александр Усик замечательный боец, который имеет четыре титула. Промоутер заявил, что украинский боксер делает так, как считает правильным и пожелал ему удачи.

Ранее промоутер Эдди Хирн высказался о бое между Усиком и Итаумой в интервью для Pro Boxing Fans. Функционер считает, что поединок не состоится, поскольку украинцу это неинтересно.

Что известно об Усике и Итауме?