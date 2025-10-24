Френк Воррен відреагував на слова Олександра Усика щодо бою проти Мозеса Ітауми. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Промоутер заявив, що Мозес Ітаума є першим номером у двох організаціях. Тому, якщо буде призначено поєдинок – Олександр Усик має або погодитися на бій, або ж звільнити чемпіонський пояс для британського боксера.

Якщо все піде за планом – Мозес продовжить перемагати й залишиться на своїй позиції, – тоді Усик буде змушений або битися з ним, або звільнити пояс,

– сказав Воррен.

Френк Воррен також наголосив, що Олександр Усик чудовий боєць, який має чотири титули. Промоутер заявив, що український боксер робить так, як вважає правильним та побажав йому удачі.

Раніше промоутер Едді Хірн висловився про бій між Усиком та Ітаумою в інтерв'ю для Pro Boxing Fans. Функціонер вважає, що поєдинок не відбудеться, оскільки українцю це нецікаво.

Що відомо про Усика та Ітауму?