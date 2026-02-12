Или он, или потеря титула: Усик получил следующего соперника с жестким ультиматумом
- Александр Усик должен провести обязательную защиту титула WBC против Агита Кабаела, чтобы избежать потери титула.
- Усик может провести одну добровольную защиту, после чего должен драться с Кабаелом, который может выйти на ринг в мае.
Объединенный чемпион мира Александр Усик может потерять один из своих титулов. Чтобы избежать наказания, украинцу нужно провести обязательную защиту пояса.
Всемирный боксерский совет (WBC) обратился к Усику с требованием провести обязательную защиту против обладателя временного пояса WBC Агита Кабаэла. Об этом информирует Visit NoSmokeBoxing.com.
Что известно о решении WBC по Усику?
Представителю Украины, который удерживает титулы WBC, WBA и IBF, сообщили, что он может провести только одну добровольную защиту. После этого от Усика ждут бой против представителя Германии.
В случае отказа украинец потеряет титул WBC, а Кабаел будет повышен в статусе до полноценного чемпиона мира.
Это важно! Во время интервью между комментатором Крисом Менниксом и президентом WBC Маурисио Сулейманом возникла ссора из-за отказа заставить Усика драться с Кабаэлом. Сулейман объяснил, что Усик получил разрешение на добровольную защиту титула, а Мэнникс критиковал это решение, опасаясь, что Кабаел будет ждать чемпионский бой до двух лет.
Что дальше для Усика и Кабаэла?
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Кабаел может вернуться в ринг в мае, сообщил промоутер Фрэнк Уоррен. Поединок должен пройти в Германии.
33-летний Агит в последний раз выходил на ринг в январе, когда досрочно победил поляка Дамьяна Кныбу в рамках шоу в Германии.
Ожидается, что следующим соперником Усика якобы станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Добавим, что украинец выражал желание драться с Деонтеем Уайлдером.
Что с другими титулами Усика?
- В июле 2025 года Усик победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако осенью украинец отказался от обязательной защиты титула WBO и потерял чемпионский пояс.
- Украинцу, возможно, придется провести обязательную защиту пояса IBF. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что соперником Усика может стать Уайлдер или Дерек Чисора, которые встретятся в апреле.