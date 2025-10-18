Александр Усик отдыхает и восстанавливается после боя против Даниэля Дюбуа. Однако как в боксерском сообществе активного обсуждают украинского боксера.

Пол Малиньяджи высказался относительно Александра Усика и его карьеры. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Froch On Fighting.

Читайте также Известный боксер посягнул на бой с Усиком: ранее он бросил вызов Джошуа

Что Малиньяджи посоветовал Полу?

Бывший чемпион мира заявил, что он не может указывать Александру Усику, который уже взрослый человек и имеет титулы. Однако, по его мнению, украинский боксер имел прекрасную карьеру, а сейчас ему уже ничего не надо доказывать.

Малиньяджи заявил, что более легендарным Усик уже не станет. Будут те, кто скажет, что он лучше Али, а также те, кто скажет, что ему надо больше работать, чтобы превзойти его.

Продолжая выступления ты рискуешь стать старым за одну ночь, позволить себя побить и тогда ты убедишь людей – ты не самый великий. Я никто, чтобы говорить взрослому мужчине что делать, но я бы на его месте завершил карьеру,

– сказал Малиньяджи.

Ранее Александр Усик на Kiev International Economic Forum рассказал, в чем секрет его победы. Боксер заявил, что это благодаря самодисциплине и его команде, которая очень хорошо помогает ему готовиться и анализировать соперников.

Что говорят об Усике?