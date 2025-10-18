"Ризикуєш стати старим": ексчемпіон світу дав важливу пораду Усику
- Пол Маліньяджи вважає, що Олександр Усик не повинен продовжувати кар'єру, щоб не ризикувати своєю репутацією.
- Олександр Усик поділився, що секрет його перемог полягає у самодисципліні та підтримці команди.
Олександр Усик відпочиває та відновлюється після бою проти Даніеля Дюбуа. Проте як у боксерській спільноті активного обговорюють українського боксера.
Пол Маліньяджи висловився щодо Олександра Усика та його кар'єри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Froch On Fighting.
Що Маліньяджи порадив Полу?
Колишній чемпіон світу заявив, що він не може вказувати Олександру Усику, який вже доросла людина та має титули. Проте, на його думку, український боксер мав чудову кар'єру, а зараз йому вже нічого не треба доводити.
Маліньяджи заявив, що більш легендарним Усик вже не стане. Будуть ті, хто скаже, що він краще за Алі, а також ті, хто скаже, що йому треба більше працювати, аби перевершити його.
Продовжуючи виступи ти ризикуєш стати старим за одну ніч, дозволити себе побити й тоді ти переконаєш людей – ти не найвеличніший. Я ніхто, щоб казати дорослому чоловіку що робити, але я б на його місці завершив кар'єру,
– сказав Маліньяджі.
Раніше Олександр Усик на Kiev International Economic Forum розповів, у чому секрет його перемож. Боксер заявив, що це завдяки самодисципліні та його команді, яка дуже добре допомагає йому готуватися та аналізувати суперників.
Що говорять про Усика?
Фабіо Вордлі розповів про спаринги з Олександром Усиком. Британський боксер назвав тренування з українцем чудовим досвідом.
Джозеф Паркер зізнався, за якої умови відмовиться битися з Усиком. Він не битиметься з українцем, якщо 25 жовтня програє Фабіо Вордлі.
Френк Воррен висловився про те, чи заберуть чемпіонські титули в Олександра Усика. Промоутер заявив, що потрібно почекати дії українського боксера.