"Есть один способ": Чисора подсказал Усику, как избежать боя с Кабаэлом
- Дерек Чисора считает, что Усик может избежать боя с Кабаэлом, сделав донат WBC и отложить бой до следующего года.
- WBC требует от Усика провести бой за защиту титула против Кабаэла, иначе титул будет потерян, и Кабаэл станет чемпионом.
Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора сделал заявление относительно возможного боя Александра Усика против Агита Кабаэла. В частности, британец сообщил, как украинец может избежать этого поединка, не потеряв титул.
Британский боксер Дерек Чисора поделился мыслями о возможном бое между Усиком и Кабаэлом на ютуб-канале iFL TV. В частности, он ответил, или, по его мнению, это противостояние вообще состоится.
К теме "Он хочет драться с лучшими": промоутер Фьюри сказал, при каком условии состоится бой с Усиком
Как Чисора посоветовал Усику избежать боя с Кабаэлом?
Британец Дерек Чисора назвал Усика номер один боксером в супертяжелом весе. Поэтому украинец имеет полное право отказываться от защиты титула WBC с не слишком интересным оппонентом Агитом Кабаелом. На то, что этот бой уже санкционирован британский боксер сказал, что все может измениться.
Мы не знаем. Посмотрим. Он будет драться с кикбоксером Рико Верховеном? Послушай, есть один способ, которым он может это сделать,
– отметил Чисора.
Он заметил, что Усик может позвонить в WBC, сделать небольшой донат. И потом аж в следующем году драться за титул WBC.
Что известно о возможном бое Усика против Кабаела?
Аккаунт в твиттере NoSmokeBoxing.com информирует, что WBC обратилась к Усику с требованием провести бой за защиту титула против Агита Кабаела. Украинцу сообщили, что он может провести только одну добровольную защиту.
Затем Усик обязан драться с Агитом Кабаелом. В случае отказа украинец потеряет титул WBC, а Кабаел будет повышен в статусе до чемпиона мира. Вместе с тем украинский абсолют уже потерял титул WBO, ведь отказался его защищать.
Комментарии о бое Усика против Кабаэла: кратко
- Фьюри раскритиковал возможный поединок Усика против Кабаэла. Он назвал его никому не интересным.
- Из-за Усика также поссорились известный комментатор бокса и глава WBC. Все из-за того, что Усик отказывается драться против Кабаела.
- Ранее президент WBC называл возможный поединок Усика и Кабаэла "большим". Хотя Усик планировал добровольную защиту против Уайлдера.