"Не представляю этого после боя с кикбоксером": экс-чемпион мира сказал, чего больше не сделает Усик

Бывший чемпион мира Лоуренс Околи считает, что Александр Усик не встретится на ринге с Агитом Кабаелом. Он не представляет, что украинец встретится с немцем после боя с кикбоксером.

Такое мнение он высказал в интервью изданию The Ring. Также он предположил, какое будущее ждет Кабаэла.

Интересно Майк Тайсон выступил с заявлением об Усике

Что сказал Околи о возможности боя Кабаэла с Усиком?

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи заявил, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел вскоре станет полноценным обладателем титула. Он отметил, что сам должен сосредоточиться на Тони Йоке.

Учитывая, что Усик сейчас бьется с кикбоксером... Я не представляю, чтобы он после этого сказал: "Ладно, я проведу бой с Кабаелом",

– отметил Околи.

Он добавил, что поэтому и считает, что Кабаел вскоре станет полноправным чемпионом мира. И уже потом и сам Околи получит шанс побороться за титул. Дело лишь в том, говорит спортсмен, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Как Кабаел высказался о бое Усика с Верховеном?

Агит Кабаел считает несправедливым, что ему не дают шанс драться с Усиком за титул чемпиона WBC. Зато такую возможность получил кикбоксер Рико Верховен, для которого это будет всего второй бой в боксе. Агит в своем инстаграме даже заявил, что имеет факты того, что он заслужил поединок с украинцем.

Немец отметил, что больше не может мириться с тем, что его игнорируют. Он добавил, что заслужил на титульный бой. Такое раздражение у боксера вызвало заявление Усика, в котором он сказал, что проведет еще 3 боя и завершит карьеру, не включив в список оппонентов Кабаела.

Какие еще есть мнения о бое Усика с Верховеном: коротко