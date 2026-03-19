Усик потерял бой в США со звездным боксером – что произошло
- Александр Усик отказался от боя с Деонтеем Уайлдером из-за длительных переговоров, после чего Уайлдер договорился о бое с Дереком Чисорой.
- Следующий бой Усика запланирован на 23 мая 2026 года против Рико Верховена в Египте, на кону будет титул WBC.
Еще несколько месяцев назад бой между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером считался почти гарантированным. Но теперь украинский боксер отказался от встречи, а его команда раскрыла, почему бой не состоится.
Менеджер Усика, Сергей Лапин, заявил, что главной причиной являются длительные переговоры между сторонами. Об этом сообщает Boxing News.
Смотрите также "Приезжай, поговорим": звездный боксер пригласил Усика в Германию
Какова причина отмены боя Усика против Уайлдера?
Лапин объяснил, что переговоры по поводу боя Усик – Уайлдер длились слишком долго, и в итоге они выбрали другой вариант.
Он добавил, что они действительно обсуждали этот поединок и даже планировали провести его в США, но процесс затянулся, и Уайлдер договорился о бое с Дереком Чисорой.
По его словам, в боксе такое случается – пока идут переговоры, появляются другие возможности.
Что известно о следующем бое Усика?
По данным источников, следующий бой Александр Усик запланирован на май 2026 года против бывшего чемпиона по кикбоксу Рико Верховена. Поединок состоится в формате профессионального бокса.
Детали боя:
Дата: 23 мая 2026 года.
Место проведения: главная арена возле пирамид в Гизе, Египет.
На кону: титул WBC, хотя формат боя вызывает споры среди фанов и профессиональных боксеров.
О сопернике:
Верховен – известный бывший чемпион мира по кикбоксу, который доминировал в категории супертяжелого веса в организации GLORY.
Имеет ограниченный опыт в профессиональном боксе – только один записанный бой в карьере, который состоялся много лет назад.
Об Усике:
Усик – один из самых успешных боксеров современности в супертяжелом весе.
Бывший абсолютный чемпион мира, который уже провел главные поединки против таких звезд, как Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа.