"Это неправильно": британский тренер возмутился из-за боя Усика против Верховена

Александр Усик проведет бой против кикбоксера Рико Верховена. На кону поединка будет стоять титул чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Британский тренер Дэйв Колдвелл на ютуб-канале Boxing Social высказал свое отношение к этому поединку. Ему не понравился один факт, что будет сопровождать этот бой.

Интересно Это не Кличко: Фьюри назвал боксера, который побьет Усика

Что возмутило Колдуэлла?

Колдвелл рассказал, что он является большим фанатом Усика. Он уважает его карьеру, ведь украинец сам достиг своих успехов. Усик побил всех чемпионов на их территории, а потом поднялся в весе и сделал то же самое там. Британец хотел бы, чтобы украинец красиво завершил карьеру. Впрочем он понимает желание Усика получить большой гонорар.

Я не могу его осуждать. Справедливо. Если он хочет это сделать - без вопросов. Знаешь, на этом этапе его карьеры единственная претензия, которая у меня есть - это то, что это защита титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Я считаю, что это неправильно, и этот титул не должен быть на кону. Сначала, когда бой анонсировали, я подумал: "Да не может быть, наверное",

– отметил тренер.

Он продолжил, что согласился с решением WBC, что это, мол, не будет титульный бой, и для него выпустят специальный пояс. В частности, об этом сообщало издание Boxing Scene. Однако потом организация изменила свое решение, и это будет защита чемпионского титула от Усика. И этому Колдвелл оправдания не находит.

Что еще сказал британский тренер о бое Усика против Верховена?

По словам Колдвелла, надо заслужить свой шанс драться за пояс. Верховен был кикбоксером и когда-то давно провел один единственный поединок в боксе. Если Усик хочет с ним драться, то никаких проблем в этом нет. Однако это не должен быть титульный бой. Украинец может проводить подобные поединки в паузах между обязательными защитами.

"Бойцы делали так в прошлом, я не имею ничего против. Я помню, Джеймс Тони был чемпионом мира и проводил 10-раундовые нетитульные бои в перерывах между защитами. У меня нет проблем с самим поединком, но у меня есть проблема с тем фактом, что он за титул чемпиона мира. Есть ребята в рейтингах, которые рискуют жизнью и карьерой, проходя через все этапы, чтобы попытаться стать претендентом на этот титул WBC", – заметил Колдуэлл.

Он добавил, что таких боксеров несправедливо отодвигают от пояса. В качестве примера, он назвал Кабаела, которого называли обязательным оппонентом Усику для защиты титула WBC.

Что говорят о бое Усика с Верховеном: последние заявления