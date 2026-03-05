"Це неправильно": британський тренер обурився через бій Усика проти Верховена
- Британський тренер Дейв Колдвелл висловив обурення через те, що бій Усика проти кікбоксера Ріко Верховена буде захистом титулу WBC, вважаючи це несправедливим.
- Колдвелл підкреслив, що такі бої можуть відбуватись, але не повинні бути титульними, адже це несправедливо для боксерів, які заслуговують на шанс стати претендентами на титул.
Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона WBC в надважкій вазі.
Британський тренер Дейв Колдвелл на ютуб-каналі Boxing Social висловив своє ставлення до цього поєдинку. Йому не сподобався один факт, шо супроводжуватиме цей бій.
Що обурило Колдвелла?
Колдвелл розповів, що він є великим фанатом Усика. Він поважає його кар'єру, адже українець сам досягнув своїх успіхів. Усик побив усіх чемпіонів на їхній території, а потому піднявся у вазі та зробив те саме там. Британець хотів би, щоб українець красиво завершив кар'єру. Утім він розуміє бажання Усика отримати великий гонорар.
Я не можу його засуджувати. Справедливо. Якщо він хоче це зробити — без питань. Знаєш, на цьому етапі його кар’єри єдина претензія, яка в мене є — це те, що це захист титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Я вважаю, що це неправильно, і цей титул не має бути на кону. Спочатку, коли бій анонсували, я подумав: "Та не може бути, напевно",
– зазначив тренер.
Він продовжив, що погодився з рішенням WBC, що це, мовляв, не буде титульний бій, і для нього випустять спеціальний пояс. Зокрема, про це повідомляло видання Boxing Scene. Однак потім організація змінила своє рішення, й це буде захист чемпіонського титулу від Усика. І цьому Колдвелл виправдання не знаходить.
Що ще сказав британський тренер про бій Усика проти Верховена?
За словами Колдвелла, треба заслужити свій шанс битись за пояс. Верховен був кікбоксером і колись давно провів один єдиний поєдинок у боксі. Якщо Усик хоче з ним битись, то ніяких проблем у цьому немає. Однак це не має бути титульний бій. Українець може проводити подібні поєдинки в паузах між обов'язковими захистами.
"Бійці робили так у минулому, я не маю нічого проти. Я пам’ятаю, Джеймс Тоні був чемпіоном світу і проводив 10-раундові нетитульні бої в перервах між захистами. У мене немає проблем із самим поєдинком, але в мене є проблема з тим фактом, що він за титул чемпіона світу. Є хлопці в рейтингах, які ризикують життям і кар’єрою, проходячи через усі етапи, щоб спробувати стати претендентом на цей титул WBC", – зауважив Колдвелл.
Він додав, що таких боксерів несправедливо відсувають від поясу. Як приклад, він назвав Кабаєла, якого називали обов'язковим опонентом Усику для захисту титулу WBC.
Що кажуть про бій Усика з Верховеном: останні заяви
- Тонні Белью прогнозує, що Усик легко переможе Верховена. На його думку, кікбоксер не має достатньо боксерського досвіду.
- Брієдіс вважає майбутній поєдинок битвою великих чемпіонів. Він додав, що ажіотаж довкола бою буде всесвітнім.
- Околі ж розкритикував рішення WBC санкціонувати бій Усика з Верховеном. Він сподівається, що після поєдинку з кікбоксером, Усик дасть шанс позмагатись за титул іншим чемпіонам.