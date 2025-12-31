Он не вернется, – Фьюри сделал заявление относительно боя Усик – Вайлдер
- Тайсон Фьюри считает, что после боев с ним Усик будет искать только коммерчески выгодные поединки, поэтому хочет драться с Деонтеем Уайлдером.
- Деонтей Уайлдер заявил, что для победы над Усиком ему нужно быть умным и быстрым, и он готов нокаутировать украинского боксера.
Александр Усик определился со следующим соперником. Он хочет драться против Деонтея Уайлдера в 2026 году.
Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно боя Усик – Уайлдера. В частности, "Цыганский король" рассказал зачем украинскому боксеру этот поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.
Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?
Британец заявил, что он повлиял на Усика. По его мнению, после поединков с ним, в которых украинский боксер получил большие гонорары, он теперь будет искать только коммерчески выгодные бои.
После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером,
– сказал Тайсон.
Ранее Уайлдер выступил с заявлением относительно боя против Усика. Американский боксер рассказал, как победить украинца.
Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?
Уайлдер в комментарии IBA Boxing заявил о том, что ему нужно быть умным и быстрым, чтобы одолеть Усика. Американец отметил, что он зайдет в ринг и нокаутирует соперника.
"Я известен своей мощью, стоит это продемонстрировать. Я прошел трудный путь в своей жизни, но я вернулся и готов одолеть Усика", – сказал Уайлдер.
Что известно о поединке Усика с Уайлдером?
Как пишут иностранные СМИ, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в первой половине 2026 года. Сейчас ведутся переговоры по организации поединка в США или Саудовской Аравии.
Также Эгис Климас высказался о бое Усика с Уайлдером. Менеджер украинца назвал вероятный срок и место проведения противостояния.
Кроме того, Усик в очередной раз подтвердил намерения драться против Уайлдера. "Кот" рассказал, когда состоится поединок.