Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Усик против Уайлдера: СМИ рассекретили дату проведения боя с участием украинца
17 января, 23:26
3

Усик против Уайлдера: СМИ рассекретили дату проведения боя с участием украинца

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Бой между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером может состояться в Соединенных Штатах Америки.
  • Усик хочет драться с Уайлдером, поскольку он является единственным среди сильнейших боксеров современности, с которым он еще не встречался.

Александр Усик принял решение драться против Деонтея Уайлдера. Сейчас продолжаются переговоры по организации поединка между украинским чемпионом и американским боксером.

В то же время в СМИ появилась информация о том, когда состоится бой Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также Усику выбрали идеального соперника вместо боя с Уайлдером

Где и когда состоится бой Усик – Уайлдер?

По информации британского медиа, 11 июля 2026 года в Сан-Франциско должно состояться большое мероприятие под открытым небом на Civic Center Plaza. Ожидается, что музыкальный фестиваль с фан-зоной планируют объединить с боем Усик – Уайлдер.

Кроме того, ивент будут бесплатно транслировать на YouTube. Организаторы сейчас ведут переговоры с командой Усика, чтобы привлечь украинца. В случае договоренности этот поединок станет самым посещаемым в истории бокса.

Ранее Усик высказался относительно боя против Уайлдера. Он объяснил, почему хочет драться против американского боксера.

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Усик в интервью Ready to Fight заявил, что хочет драться с Уайлдером, ведь он является единственным из сильнейших боксеров современности, с которым ему не приходилось встречаться.

"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – признался Усик.

Какие последние новости, касающиеся Усика?

  • В СМИ появилась информация, что Усик может потерять чемпионские пояса из-за Турки Аль аш-Шейха. В то же время украинец сможет драться за новый титул.

  • До этого "Король хевивейта" высказался о трилогии с Тайсоном Фьюри. Усик назвал единственную причину, которая заставит его в третий раз драться с "Цыганским королем".

  • Также ранее Фабио Уордли обвинил украинского боксера в "краже соперника". Британский боксер заявил, что он сам хотел драться с Уайледром раньше, чем Усик.