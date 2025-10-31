Авторитетный наставник оставил важный месседж не только для Александра Усика, но и всего боксерского сообщества. Дон Чарльз считает, что раньше времени не следует списывать со счетов Фабио Уордли, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Стоит узнать Непобедимый боксер признался, есть ли слабые стороны у Усика

Какие шансы у Уордли в противостоянии против Усика?

Бывший тренер Даниэля Дюбуа считает, что нельзя недооценивать Уордли.

Фабио нельзя недооценивать. Почему бы и нет? А действительно, почему бы и нет? Так когда-то говорил Барри Норман. Не знаю, достаточно ли вы взрослые, чтобы помнить эту фразу из его кинообзоров в 80-х. Его любимое выражение было: "Почему бы и нет? А действительно, почему бы и нет?" Так что, я думаю так же – почему бы и нет?

– подчеркнул Чарльз.

Отметим, что журналист ESPN Сальвадор Родригес рассказал, что следующим соперником Фабио может не стать Усик. По его информации, Уордли может выйти в ринг против непобедимого Мозеса Итаумы.

"Если Фабио Уордли не выйдет сразу на Александра Усика, WBO может назначить бой Фабио против Итаумы за титул временного чемпиона, но сначала оценит медицинское состояние украинца", – написал представитель СМИ.

Что известно о вероятной битве Усик – Уордли?