Вспомнил войну в Украине: промоутер рассказал, повлияет ли на Усика увольнение Красюка
- Промоутер Уоррен отметил, что Сергей Лапин является основным человеком в команде Усика и соглашение на бой уже заключено.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик неожиданно уволил Александра Красюка. Известие о разрыве сотрудничества украинского боксера с промоутером вызвало бурную реакцию в боксерском сообществе.
Фрэнк Уоррен поделился мыслями о завершении сотрудничества между Александром Усиком и Александром Красюком. Влиятельный промоутер рассказал, как это повлияет на украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Как повлияет увольнение Красюка на Усика
Фрэнк Уоррен считает, что увольнение Александра Красюка не окажет никакого влияния на Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа. Промоутер отметил, что Сергей Лапин это основной человек в команде украинского чемпиона.
Уоррен отметил, что соглашение о поединке было уже заключено, поэтому нет причин для волнения. По его мнению, Красюк давно не занимался продвижением Усика, ведь украинский чемпион выступал на чужих шоу.
Я не думаю, что эта новость хоть как-то повлияет на бой. Усику 37, он не дурак. Он здравомыслящий парень. И учитывая то, с чем им приходится иметь дело – бомбы падают на их страну – такой разрыв, видимо, вообще мелочь,
– сказал Уоррен.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в сумасшедшем мегафайте на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее известный аналитик Гарет Дэвис рассказал, почему Александр Усик уволил промоутера Александра Красюка перед реваншем против Даниэля Дюбуа.