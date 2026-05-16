Бой Усик – Верховен на DAZN можно будет посмотреть с украинским комментарием
Поединок украинского боксера Александра Усика с кикбоксером Рико Верховеном состоится 23 мая в Египте вблизи пирамид Гизы. Международную трансляцию боя обеспечит платформа DAZN.
Украинскую звуковую дорожку добавят к трансляции боя на платформе DAZN. Об этом сообщил автор и ведущий ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко.
Что известно об украинской дорожке боя Усик – Верховен на DAZN?
Украинцы за рубежом смогут насладиться боем Усика против Верховена с украинским комментарием. Как сообщил журналист, во время события DAZN откроет отдельную аудиодорожку с украинским комментатором.
Такое случается крайне редко. Ранее, на мою память, подобное было только под бои Усика против Тайсона Фьюри,
– отметил Диденко.
Обычно украинские сервисы за рубежом недоступны, и болельщики вынуждены слушать только английский комментарий. Однако под бои Усика делают исключение, что, по словам Диденко, является "очень круто".
Кто в Украине будет транслировать бой Усика против Верховена?
Официальным транслятором боксерского поединка в Украине стала онлайн-платформа "Киевстар ТВ". Доступ к событию получат пользователи с подпиской на пакет "Премиум HD", а также те, кто пользуется тарифами с расширенным спортивным контентом.
Ориентировочное начало главного боя запланировано на 23:45 по киевскому времени.
"Киевстар ТВ" будет транслировать не только главный поединок, но и бои андеркарда, а также предматчевые мероприятия, включая пресс-конференцию и взвешиванием.
Что известно о поединке Усика с Верховеном?
Украинец будет защищать свои титулы в необычном боксерском поединке в Египте на фоне знаменитых пирамид Гизы, где посреди пустыни строят специальную арену. Его соперником станет 37-летняя легенда кикбоксинга Верховен, который более 12 лет владел титулом чемпиона GLORY. Для нидерландца, которого тренирует дядя Тайсона Фьюри – Питер Фьюри, это будет лишь второй бой в профессиональном боксе.
На кону будет стоять специальный пояс "Король Нила", а также главные титулы украинца, однако мировые боксерские организации выставили разные условия из-за того, что Верховен является представителем другого вида спорта:
WBC: Полностью одобрила бой как официальную защиту своего пояса.
WBA: Засчитает Усику успешную защиту в случае победы. Если же украинец проиграет, пояс заберут и объявят вакантным, поскольку Верховен не входит в рейтинг организации.
IBF: Разрешила провести бой, но не считает его титульным. Если Усик победит – сохранит пояс, но должен защитить его в течение 180 дней. В случае проигрыша – титул IBF сразу станет вакантным.