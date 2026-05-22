Джошуа сделал неожиданный прогноз на бой Усика

В субботу, 23 мая, Александр Усик проведет бой против нидерландца Рико Верховена. Накануне поединка экс-чемпион мира Энтони Джошуа озвучил свой прогноз.

Британец заявил, что Верховен не имеет никаких шансов на победу в бою против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxing news online.

Какой прогноз на бой Усика дал Джошуа?

По словам Джошуа, 39-летний Усик истощит своего соперника как в видеоигре Street Fighter.

Я думаю, видимо, так же. В боксе, думаю, Усик истощит его запас сил. Объясню это так для тех, кто смотрит дома. Представим, что вы играете в Street Fighter и у вас есть шкала энергии – Усик знает, как заставить соперника тратить ее. По моему мнению, он просто его истощит,

– заявил "Эй-Джей".

Джошуа считает, что украинец одержит досрочную победу и неожиданно предположил, что бой продлится менее шести раундов.

"Надеюсь, бой продлится четыре раунда или больше, потому что я хочу насладиться вечером бокса", – добавил Энтони.

