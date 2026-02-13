Неожиданный поворот: звездный боец отказался от UFC ради боя с Усиком

Культовый чемпион Рико Верховен отказался от UFC. Это произошло на фоне слухов о возможном бое против Александра Усика.

Нидерландский кикбоксер мог подписать контракт с UFC, но отказался от сделки. Об этом сообщает журналист Маргера.

Что известно о решении Верховена?

Он процитировал слова коммерческого директора организации Хантера Кэмпбелла, который сказал, что Верховен принял это решение из-за желания попробовать свои силы на боксерском ринге.

Это вызвало волну мыслей о возможном поединке с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком уже в этом году.

Возможен ли бой Усик – Верховен?

39-летний Усик находится в поисках следующего соперника после того, как его противостояние с Деонтеем Уайлдером сорвалось, ведь американец решил драться с Дереком Чисорой.

Когда Усик находился в США, глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в соцсетях предложил ему бой против Верховена.

На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен и отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Рико предложил проводить 1 раунд бокса – 1 раунд кикбоксинга.

СМИ сообщили, что Усик близок к подписанию контракта на бой с нидерландцем, который может состояться 9 мая 2026 года. Однако президент WBC Маурисио Сулейман в интервью The Ariel Helwani Show не смог ответить, санкционирует ли организация такой поединок.

Главное о Верховене