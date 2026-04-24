Верховен раскрыл планы на карьеру, как только победит Усика
- Кикбоксер Рико Верховен планирует продолжить карьеру боксера после боя с Александром Усиком, заявив, что это только начало.
- Верховен считает, что его преимущество в бою против Усика заключается в том, что он представитель другого вида спорта и крупнее соперника.
Кикбоксер Рико Верховен 23 мая выйдет на ринг возле пирамид Гизы, чтобы проверить свои силы в бою с объединенным чемпионом мира Александром Усиком. За месяц до поединка нидерландец сделал амбициозное заявление.
Верховен, который проведет только второй бой по правилам бокса, сказал изданию The Ring, что его возвращение на ринг – это не просто одноразовый выставочный поединок. Спортсмен планирует продолжать карьеру боксера, как только станет первым, кто победит трехкратного безоговорочного чемпиона.
Что Верховен сказал о бое с Усиком?
По его словам, встреча с Усиком – это только начало его карьеры боксера.
Я здесь, чтобы остаться как боксер, и этот бой – лишь верхушка айсберга, это только начало,
– сказал Рико.
На вопрос, чего еще он надеется достичь после этого боя, кикбоксер ответил, что не сосредотачивается на том, что будет дальше. Он отметил, что сейчас его задача – это Усик.
"Посмотрим, что будет потом. Для меня сейчас это единственная задача, и я хочу переписать историю", – добавил голландец.
Рико подчеркнул, что его преимущество заключается в том, что он представитель другого вида спорта, а также больше своего соперника.
Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он будто непобедим. Какая прекрасная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый,
– заявил Верховен.
Усик – Верховен: главное о бое
Встречу Усика и Верховена официально санкционировал Всемирный боксерский совет, позволив украинцу провести добровольную защиту чемпионского пояса WBC. Этот титул Александр получил в 2024 году благодаря победе над Тайсоном Фьюри.
Недавно спортсмены впервые встретились, проведя совместную пресс-конференцию. Бойцы сделали несколько заявлений, а также встретились в напряженной дуэли взглядов.
Какой прогноз на бой?
Издание The Ring оценивает шансы Верховена на победу как двенадцать к одному. По мнению экспертов, Верховен практически не имеет шансов побить Усика, а если он и победит, то создаст самую большую сенсацию века.
Так, известный тренер Малик Скотт в комментарии Fight Hub TV заявил, что результат боя очевиден. Эксперт отметил, что не верит в победу успешного кикбоксера из Нидерландов.
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу поддержал мнение коллеги. Он обратил внимание на то, что Верховен не имеет опыта боксерских боев, а его единственный соперник – не соответствует уровню.