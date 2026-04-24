Верховен раскрыл планы на карьеру, как только победит Усика

Кикбоксер Рико Верховен 23 мая выйдет на ринг возле пирамид Гизы, чтобы проверить свои силы в бою с объединенным чемпионом мира Александром Усиком. За месяц до поединка нидерландец сделал амбициозное заявление.

Верховен, который проведет только второй бой по правилам бокса, сказал изданию The Ring, что его возвращение на ринг – это не просто одноразовый выставочный поединок. Спортсмен планирует продолжать карьеру боксера, как только станет первым, кто победит трехкратного безоговорочного чемпиона.

Что Верховен сказал о бое с Усиком?

По его словам, встреча с Усиком – это только начало его карьеры боксера.

Я здесь, чтобы остаться как боксер, и этот бой – лишь верхушка айсберга, это только начало,

– сказал Рико.

На вопрос, чего еще он надеется достичь после этого боя, кикбоксер ответил, что не сосредотачивается на том, что будет дальше. Он отметил, что сейчас его задача – это Усик.

"Посмотрим, что будет потом. Для меня сейчас это единственная задача, и я хочу переписать историю", – добавил голландец.

Рико подчеркнул, что его преимущество заключается в том, что он представитель другого вида спорта, а также больше своего соперника.

Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он будто непобедим. Какая прекрасная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый,

– заявил Верховен.

Усик – Верховен: главное о бое

Встречу Усика и Верховена официально санкционировал Всемирный боксерский совет, позволив украинцу провести добровольную защиту чемпионского пояса WBC. Этот титул Александр получил в 2024 году благодаря победе над Тайсоном Фьюри.

Недавно спортсмены впервые встретились, проведя совместную пресс-конференцию. Бойцы сделали несколько заявлений, а также встретились в напряженной дуэли взглядов.

