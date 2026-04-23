Следующий бой Усика: когда и где состоится поединок
- Следующий бой Александра Усика состоится 23 мая 2026 года возле Египетских пирамид в Гиза.
- Поединок с Рико Верховеном организуют под эгидой WBC как добровольную защиту титула Усика.
Боксерский мир готовится к необычному противостоянию. Это будет нестандартный поединок, ведь на ринг выйдут украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен, который не имеет профессионального опыта именно в боксе.
Поединок состоится уже совсем скоро.
Когда состоится следующий поединок Усика?
Следующий бой украинец проведет 23 мая 2026 года.
Где состоится бой Усик – Верховен?
Бой состоится в необычной локации – в Гиза возле известных Египетских пирамид.
Поединок организуют под эгидой WBC как добровольную защиту титула Усика.
Как прошла дуэль взглядов Усика и Верховена?
- Впервые спортсмены встретились во вторник, 14 апреля, во время совместной пресс-конференции, где они обменялись первыми заявлениями и показали свой настрой перед предстоящим поединком.
Усик объяснил свою заинтересованность этим боем желанием оставаться свободным в выборе соперников и делать то, что считает правильным для себя.
Он воздержался от громких прогнозов, подчеркнув, что не любит предсказывать результат и предпочитает дождаться самого боя. Также спортсмен подчеркнул, что полностью сосредоточен на ближайшем поединке и не комментирует слухи о возможных будущих больших боях.
Завершилась пресс-конференция традиционной дуэлью взглядов между участниками.