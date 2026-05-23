Если Усик проиграет – он потеряет все, – Красюк
Александр Усик в субботу, 23 мая, проведет защиту титула чемпиона мира WBC против Рико Верховена. Бывший промоутер украинца Александр Красюк поделился мнением о бое.
Он заявил, что Усик должен выиграть бой против Верховена, ведь превосходит своего соперника по ряду показателей. Об этом сообщает Sport.ua.
Усик – Верховен: какой прогноз на бой дал Красюк?
По мнению промоутера, Верховен – это самый характерный соперник Усика за последние 10 лет несмотря на то, что ранее украинец дрался против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
В 100 поединках из 100 Усик должен выиграть. Однако, конечно же, всегда есть место Божьему провидению. Тем более, что Рико – это самый характерный соперник Усика за последние 10 лет. Усик превосходит Рико: в технических качествах, боксерском опыте, боксерском IQ,
– сказал Красюк.
В то же время промоутер заявил, что Рико имеет ряд преимуществ, в частности физических. По его мнению, самый большой козырь кикбоксера заключается в отсутствии психологического давления за результат, тогда как Усик рискует потерять все.
"Но Верховен тоже имеет свои преимущества: рост, чистую эффективную массу, силу удара. Он никак не уступает Усику в характере, боевом опыте. И самое главное преимущество Рико – это тотальное отсутствие психологического давления. Потому что если он проигрывает – он: проиграл величайшему из боксеров, заработал денег, стал более известным. Однако, если проиграет Усик – он потеряет все. Единственным утешением будет гонорар, если деньги еще могут его утешить", – заявил Красюк.
Во сколько бой Усика и где смотреть?
- Встреча Усика и Верховена состоится в Гизе (Египет) на фоне пирамид. В этом поединке боксер из Украины выставит на кон чемпионский пояс WBC. Однако в случае поражения он может потерять и титулы IBF и WBA.
- В 21:00 в Гизе начнется главный кард вечера бокса, в рамках которого выступит украинец Даниэль Лапин. Главным же событием шоу станет поединок Усика против Верховена.
- Ожидается, что бой боксеров начнется в полночь. Смотреть поединок Усик – Верховен в прямой трансляции можно онлайн на "Киевстар ТВ" и платформе DAZN.