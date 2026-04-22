"Вызовет вопросы": для Усика назвали главный риск в конце карьеры
- Бой между Усиком и Верховеном состоится по правилам бокса, что является преимуществом для Усика.
- Для Усика главный риск заключается в ожиданиях на доминирующую победу, тогда как даже конкурентное выступление Верховена будет считаться успехом.
Александр Усик и Рико Верховен 23 мая проведут так называемый бой-кроссовер. Нидерландец, который является выдающимся кикбоксером, проверит свои силы на фоне лучшего боксера планеты из Украины.
CEO авторитетного журнала The Ring Рик Рино посвятил поединку колонку, в которой объяснил, значение боя у величественных пирамид Гизы. 24 Канал адаптировал его статью для украинских фанатов бокса.
Усик – Верховен: что о бое пишут в The Ring?
Прежде всего следует сказать, что бой Усика и Верховена состоится по правилам бокса, поэтому никаких других гибридных разрешений, например бить ногами, – не будет. Болельщиков ждет бокс с привычными правилами.
Верховен, чье преимущество основывается на разнообразном арсенале ударов, выйдет на поединок, где ему разрешено использовать только руки, что является стихией Усика. Поэтому, кикбоксеру придется адаптироваться к другим правилам.
Вызов для Верховена не просто технический, а концептуальный. Бокс на самом высоком уровне требует экономии движений и принятия решений, на освоение которых могут уйти годы. 23 мая ему придется продемонстрировать это под светом прожекторов против соперника, который посвятил свою карьеру совершенствованию этих навыков,
– пишет Рино.
По мнению CEO журнала The Ring, для Усика риск заключается не столько в физическом плане, сколько в том, как его воспримут.
От него ожидают победы. Важно лишь то, как именно. Доминирование считается само собой разумеющимся; что угодно меньше вызовет вопросы,
– отметил он.
Зато для Верховена ситуация другая: победа станет сенсацией, но даже конкурентное выступление в течение двенадцати раундов вызовет уважение.
"Несмотря на всю интригу, этот бой, возможно, в итоге подтвердит то, на чем бокс давно настаивает. Ты можешь выйти на ринг, ты можешь принести с собой свою репутацию – но чтобы победить там, ты должен свободно владеть языком бокса. Когда в пустыне осядет пыль, спрятаться будет негде. Либо Верховен сотворит сенсацию века, либо бокс еще раз напомнит всем, чья это на самом деле игра", – подытожил Рино.
Усик – Верховен: больше деталей о бое
- 39-летний Усик в поединке против Верховена будет защищать чемпионский пояс WBC. Этот титул непобедимый украинец получил в 2024 году, когда победил Тайсона Фьюри.
- Недавно бойцы провели первую совместную пресс-конференцию, во время которой также встретились в дуэли взглядов.
- Ряд экспертов считают Усика безоговорочным фаворитом поединка. Так, известный тренер Малик Скотт заявил, что результат боя очевиден. Специалист не верит в победу Верховена, который проведет только второй бой по правилам бокса.
- Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу тоже высказал мнение, что Усик должен одержать победу. По словам эксперта, нидерландец имеет минимальный опыт в боксе, а его единственный соперник не соответствует уровню сильнейших бойцов.
- Добавим, что встреча с Верховеном входит в серию из трех последних боев в карьере Усика. Ранее украинец сообщил, что планирует также встретиться с победителем боя Уордли – Дюбуа, а также Тайсоном Фьюри или Агитом Кабаелом. После этого чемпион планирует завершить карьеру.