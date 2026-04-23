Усику прогнозируют первое поражение в карьере

Александр Усик имеет идеальный рекорд на профессиональном ринге из 24 подряд побед и ни одной неудачи. Первым бойцом, который нанесет украинцу поражение, может стать кикбоксер Рико Верховен.

Такое мнение поддерживает известный американский боксер Джаррелл Миллер. В комментарии Matchroom Boxing он сделал смелый прогноз на встречу Усика и Верховена, которая состоится 23 мая в Гизе.

Какой прогноз на бой Усик – Верховен дал Миллер?

Американец, который в предыдущем поединке победил Кингсли Ибе, соглашается, что 39-летний Усик – фаворит предстоящего противостояния. Однако он также похвалил Верховена, которого назвал настоящим бойцом, а не слабаком.

Поэтому я рискну и поставлю на него. Он феноменальный боец в своем уважаемом виде спорта,

– заявил Миллер.

Спортсмен, что ранее бросал вызов Усику, отметил, что в пользу украинца говорит статистика. Но несмотря на это Миллер все равно настаивает, что Верховен должен сотворить сенсацию.

"Если смотреть на статистику, то так – фаворитом будет Усик, так, Александр должен выигрывать и все такое. Но я все равно ставлю на своего парня, ставлю на своего парня Рико", – добавил он.

Действительно ли Верховен может победить Усика?

Противоположное мнение к словам Миллера в комментарии 24 Каналу высказал бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

Специалист, который работал с Усиком на любительском уровне, заявил, что Александр должен одержать победу. По словам эксперта, Верховен имеет минимальный опыт в боксе.

Более того, его единственный соперник не соответствует уровню сильнейших бойцов. Как известно, в 2014 году Рико победил малоизвестного венгра Яноша Финферу, который после того завершил карьеру.

Усик – Верховен: что известно о бое?