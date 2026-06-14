Звезда бокса назвал проблему Усика в бою с Верховеном
Александр Усик в предыдущем поединке с трудом победил Рико Верховена. Известный украинский боксер Сергей Деревянченко поделился своими мыслями об этом бою.
По мнению спортсмена, в 11-м раунде Усик продемонстрировал свой класс, отправив Рико в нокдаун. Об этом сообщает Sport-express.ua.
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Почему Усик имел проблемы с Верховеном?
"Мы ожидали, что Усик нокаутирует его до шестого раунда, а увидели конкурентный бой с неудобным соперником. Однако Усик в 11-м раунде сделал то, на что мы надеялись в ранних трехминутках, и доказал свой класс", – сказал Деревянченко.
Объясняя, почему бой сложился тяжело для представителя Украины, Сергей заявил, что Усик был немного расфокусирован.
На мой взгляд, Усик был немного расфокусирован в этом поединке. Трудно представить, где брать мотивацию на таком уровне, как он боксирует. Отдадим должное и Верховену за этот бой,
– заявил спортсмен.
В конце концов, Деревянченко убежден, что сейчас Усик не думает о завершении карьеры. По его мнению, следующим соперником Александра должен стать Агит Кабаел или же снова Верховен.
"Для любителей бокса – лучше Кабаел, для заработка денег и расширения аудитории – Верховен. Что касается завершения карьеры, то не считаю, что он об этом думает", – резюмировал Сергей.
Усик – Верховен: детали боя
- Поединок между Усиком и Верховеном состоялся 24 мая в египетской Гизе и завершился спорной победой украинца техническим нокаутом.
- После десяти раундов голландец минимально превосходил соперника по судейским запискам. Однако в одиннадцатом раунде Усик мощным апперкотом отправил Верховена в нокдаун, а затем обрушил на него шквал ударов.
- Рефери Марк Лайсон остановил бой непосредственно перед финальным гонгом, зафиксировав TKO. Решение оказалось крайне спорным, поскольку остановка произошла почти одновременно со звуком гонга. Впоследствии рефери объяснил, что просто его не услышал.
- Несмотря на споры, Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Рико Верховен получил отстранение от бокса до 22 июня.