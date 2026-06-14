Звезда бокса назвал проблему Усика в бою с Верховеном

Александр Усик в предыдущем поединке с трудом победил Рико Верховена. Известный украинский боксер Сергей Деревянченко поделился своими мыслями об этом бою.

По мнению спортсмена, в 11-м раунде Усик продемонстрировал свой класс, отправив Рико в нокдаун. Об этом сообщает Sport-express.ua.

Смотрите также Когда Усик должен завершить карьеру – член команды боксера дал четкий ответ

Почему Усик имел проблемы с Верховеном?

"Мы ожидали, что Усик нокаутирует его до шестого раунда, а увидели конкурентный бой с неудобным соперником. Однако Усик в 11-м раунде сделал то, на что мы надеялись в ранних трехминутках, и доказал свой класс", – сказал Деревянченко.

Объясняя, почему бой сложился тяжело для представителя Украины, Сергей заявил, что Усик был немного расфокусирован.

На мой взгляд, Усик был немного расфокусирован в этом поединке. Трудно представить, где брать мотивацию на таком уровне, как он боксирует. Отдадим должное и Верховену за этот бой,

– заявил спортсмен.

В конце концов, Деревянченко убежден, что сейчас Усик не думает о завершении карьеры. По его мнению, следующим соперником Александра должен стать Агит Кабаел или же снова Верховен.

"Для любителей бокса – лучше Кабаел, для заработка денег и расширения аудитории – Верховен. Что касается завершения карьеры, то не считаю, что он об этом думает", – резюмировал Сергей.

Усик – Верховен: детали боя