Накануне боя с Усиком тренер его соперника сделал заявление
- Александр Усик встретится с Рико Верховеном в профессиональном боксерском поединке 23 мая в Египте.
- Тренер Верховена, Питер Фьюри, отметил, что Рико талантлив и уверен в себе, но признал сложность поединка с Усиком.
В субботу, 23 мая, Александр Усик проведет свой первый поединок в этом году. Украинский боксер встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
К бою Верховен готовится вместе с Питером Фьюри, дядей Тайсона Фьюри. В своем интервью для ютуб-канала iFL TV Питер Фьюри поделился ожиданиями относительно поединка.
Смотрите также "Это плевок в бокс": в Украине раскритиковали Усика
Что сказал Питер Фьюри о бое Усика против Верховена?
Он подчеркнул, что Рико заходит в профессиональный бокс сразу на самый высокий уровень.
Это как упасть с кормы круизного лайнера где-то в Антарктике. Более сложного вызова и не придумаешь. Но именно это его мотивирует,
– добавил Фьюри.
Тренер отметил, что Рико очень талантливый, и хотя этого может быть недостаточно для победы над Усиком, шанс есть.
Бой будет значительно сложнее, чем многие думают,
– подчеркнул он.
Фьюри также отметил, что физическая сила Верховена значительная, но в боксе важно правильное ее применение.
Он над этим работает и прогрессирует. Хватит ли этого хватит – увидим в день боя,
– сказал тренер.
О стиле своего подопечного Фьюри отметил: "Ни с кем его не сравнить. У него нет чужого стиля – у него свой собственный. Стиль Рико Верховена".
Он добавил, что Верховен уверен в себе и хорошо понимает уровень соперника.
Рико – это Усик в кикбоксинге. Они похожи ментально, оба сильные спортсмены и хорошие люди,
– подчеркнул Фьюри.
Тренер также сказал, что сложные вызовы мотивируют Верховена больше всего.
Чем больше говорят, что это невозможно – тем больше он хочет это сделать,
– заявил он.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Ожидается, что главный бой начнется примерно в 21:45 по киевскому времени в городе Гиза, Египет. Ринг будет расположен под открытым небом на фоне знаменитых пирамид.
Поединок состоится по правилам профессионального бокса. Усик осуществит добровольную защиту своего пояса WBC в супертяжелом весе. К этому событию WBC специально представила памятный пояс "Король Нила" с уникальным древнеегипетским дизайном, сообщает The Ring.
Кто такие Усик и Верховен?
Нидерландский боец, известный как "Король кикбоксинга", более 11 лет удерживал титул чемпиона в тяжелом весе организации Glory. В профессиональном боксе он провел лишь один поединок в 2014 году, одержав победу нокаутом. Верховен имеет впечатляющий рекорд – 66 побед (21 из них нокаутом) и 10 поражений. Последний раз он проиграл еще в 2015 году, после чего одержал 22 победы подряд.
Для Усика этот поединок станет первым выходом в ринг после триумфа над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года, когда он во второй раз стал абсолютным чемпионом, а затем отказался от пояса WBO. Усик также является олимпийским чемпионом Лондона-2012 и имеет безупречный профессиональный рекорд – 24 победы в 24 боях, 15 из которых нокаутом.