Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры

Александр Усик не скрывает, что вскоре завершит спортивную карьеру. В планах непобедимого украинца провести еще три боя.

В комментарии Source of Boxing 39-летний Усик подтвердил, что планирует провести еще три поединка. Боксер даже назвал имена трех соперников.

Кто будет соперником Усика в конце карьеры?

Первым соперником Усика станет кикбоксер Рико Верховеном, с которым украинец официально проведет бой 23 мая в Египте. В этом поединке он будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC.

Во втором поединке спортсмен планирует встретиться с победителем противостояния Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли, которые встретятся 9 мая в бою за чемпионский пояс WBO.

Последним соперником Усика должен стать Тайсон Фьюри, который в 2026 году прервал завершение карьеры и уже 11 апреля проведет поединок против россиянина Арсланбека Махмудова.

Обратите внимание. Усик дважды побеждал Фьюри и Дюбуа. В 2023 и 2025 годах украинец нокаутировал Даниэля, когда Фьюри одолел решением судей в двух поединках в 2024 году.

Что известно о следующем бое Усика?