Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры
- Александр Усик планирует завершить карьеру после трех боев с Рико Верховеном, победителем боя Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли, и Тайсоном Фьюри.
- Первый бой против Рико Верховена состоится 23 мая в Египте, где Усик будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC.
Александр Усик не скрывает, что вскоре завершит спортивную карьеру. В планах непобедимого украинца провести еще три боя.
В комментарии Source of Boxing 39-летний Усик подтвердил, что планирует провести еще три поединка. Боксер даже назвал имена трех соперников.
Кто будет соперником Усика в конце карьеры?
Первым соперником Усика станет кикбоксер Рико Верховеном, с которым украинец официально проведет бой 23 мая в Египте. В этом поединке он будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC.
Во втором поединке спортсмен планирует встретиться с победителем противостояния Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли, которые встретятся 9 мая в бою за чемпионский пояс WBO.
Последним соперником Усика должен стать Тайсон Фьюри, который в 2026 году прервал завершение карьеры и уже 11 апреля проведет поединок против россиянина Арсланбека Махмудова.
Обратите внимание. Усик дважды побеждал Фьюри и Дюбуа. В 2023 и 2025 годах украинец нокаутировал Даниэля, когда Фьюри одолел решением судей в двух поединках в 2024 году.
Что известно о следующем бое Усика?
В феврале журнал The Ring подтвердил информацию о бое Усика и Верховена, который состоится в египетской Гизе возле пирамид.
Мировой боксерский совет санкционировал бой за титул чемпиона мира по версии WBC, который с 2024 года принадлежит Усику. Впрочем, после этого WBC обязала Усика к поединку против временного чемпиона мира Агита Кабаэла.
Отметим, что ряд боксеров и экспертов критикуют предстоящий поединок за то, что Верховен получил шанс получить титул уже во втором поединке в боксе. Например, экс-чемпион мира Лоуренс Околи в интервью talkSPORT Boxing назвал бессмысленным решение WBC санкционировать бой.
В защиту Усика стал главный редактор популярного ресурса The Ring Майк Коппинджер. Он отметил, что украинец заслужил решать как завершать карьеру.