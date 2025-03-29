Промоутер Ломаченко назвал условие, при котором боксер продолжит карьеру

Василий Ломаченко до сих пор не определился со своим будущим. Неизвестно, вернется ли боксер в ринг или решит завершить профессиональную карьеру.

Боб Арум поделился мыслями относительно будущего Ломаченко. Промоутер боксера назвал условие для возвращения его подопечного на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sean Zittel.

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Что нужно для возвращения Ломаченко

Функционер отметил, что Василий Ломаченко может вернуться на ринг. Однако, если у боксера не будет проблем со здоровьем. Ведь сейчас он лечится от серьезного повреждения.

Вернется ли Лома? Я не знаю. Честно говоря, без понятия. Кажется, у него серьезные проблемы со спиной. Если с его спиной все будет в порядке, он вернется. Если нет – то нет. Все просто,

– сказал Арум.

Последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года. Тогда боксер победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Ранее стало известно, с кем может подраться Василий Ломаченко, если продолжит карьеру. Следующим соперником боксера может стать победитель боя Заур Абдулаев – Реймонд Мураталья.