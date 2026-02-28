Рико Верховен может побить редкий рекорд в боксе, который принадлежит куму Усика
- Рико Верховен встретится с Александром Усиком 23 мая в чемпионском поединке за титул WBC.
- Верховен может установить рекорд, став чемпионом мира во втором поединке на профессиональном ринге.
Нидерландский боец Рико Верховен 23 мая встретится с Александром Усиком в чемпионском поединке. Кикбоксер может побить чрезвычайно редкий рекорд.
В официальном релизе поединка Усик – Верховен указано, что на кону встречи будет титул WBC, который удерживает украинец. Если Верховен победит и получит пояс, то установит новый рекорд.
Какой рекорд может побить Верховен?
36-летний голландец может стать чемпионом мира уже во втором поединке на профессиональном ринге. По данным BoxRec, свой первый боксерский поединок он провел в 2014 году, когда нокаутировал в первом раунде Яноша Финфера из Венгрии. Интересно, что Финфера после боя с Верховеном завершил карьеру.
Сейчас рекорд принадлежит таиландцу Сенсаку Муангсурину и украинцу Василию Ломаченко, которые становились чемпионами мира в третьем бою. Как известно, Ломаченко, который также является кумом Усика, пытался побить этот рекорд.
В 2014 году он сражался за титул чемпиона мира в своем втором поединке в профи против Орландо Салидо. Мексиканец победил в скандальном бою решением судей.
Усик – Верховен: первые детали о бое
Верховен имеет большую карьеру в кикбоксинге, где 12 лет удерживал титул чемпиона Glory в супертяжелом весе. Его рекорд в кикбоксинге составляет 66 побед и 10 поражений. Эра Рико в кикбоксинге напоминает доминирование братьев Кличко в боксе. Свой титул чемпиона он оставил добровольно.
Кроме бокса, он провел один поединок в MMA, а также отказался от контракта с UFC, чтобы встретиться с Усиком.
Интересно, что Верховен дебютировал в профи еще в 2005 году, когда еще 18-летний Усик четвертый год занимался боксом. Парадокс заключается в том, что Рико даже моложе Александра и вышел на профессиональный ринг в 16.
В пятницу, 27 февраля, о встрече бойцов объявили официально – поединок состоится в Гизе (Египет) по правилам бокса. Усик уже прокомментировал предстоящую встречу, выразив уважение сопернику.
Что говорят о бое Усик – Верховен?
Далеко не все поддержали такой поединок. Например, чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли открыто выразил разочарование, что Усик выбрал в соперники представителя другого вида спорта.
Боксерское сообщество возмущает, что Верховен получил шанс стать чемпионом мира уже во втором поединке, когда ряд других профессиональных бойцов могут годами ждать свой шанс.
Например, американский промоутер Лу Ди Белла в соцсетях сказал, что ему безразлично на этот поединок, ведь имя Верховена ему ничего не говорит. Другой промоутер, Фрэнк Уоррен, в комментарии Sky Sports отметил, что украинского чемпиона интересует гонорар.