Известный боксер из Украины прервал карьеру, чтобы работать охранником: за деньги приходилось драться

Виктор Постол один из немногих украинских боксеров, которому удалось стать чемпионом мира на профессиональном ринге. На пути к успеху бывшему обладателю титул WBO пришлось приостановить карьеру в спорте.

В интервью Sport-express.ua рассказал, что в 23 когда, когда он дрался в любителях, покинул бокс на полгода. Спортсмен пошел работать охранником в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

Смотрите также Несмотря на все достижения: звезда бокса ответил, кто лучше – Кличко или Усик

Как Постол работал охранником в Броварах?

42-летний Постол объяснил свое решение тем, что он был вторым – третьим номером в сборной Украины. Поэтому ему не удавалось поехать на чемпионат мира или Европы и, соответственно, Олимпийские игры.

Смысла ждать еще четыре года не видел,

– сказал боксер.

Он также отметил, что в охране получал "хорошую зарплату" в размере 600 долларов. По словам Постола, на работу брали других спортсменов и устраивали между ними спарринги.

"Кто выигрывал – имел большую зарплату", – добавил Виктор.

Что известно о карьере Постола?