23 лютого, 23:24
Відомий боксер з України перервав кар'єру, щоб працювати охоронцем: за гроші доводилося битися

Михайло Гема
Основні тези
  • Віктор Постол, український боксер, призупинив кар'єру в спорті, щоб працювати охоронцем у ТРЦ "Термінал" у Броварах.
  • Під час роботи охоронцем він отримував зарплату 600 доларів та брав участь в спарингах з іншими спортсменами, де переможці отримували більшу зарплату.

Віктор Постол – один з небагатьох українських боксерів, якому вдалося стати чемпіоном світу на професійному ринзі. На шляху до успіху колишньому володарю титул WBO довелося призупинити кар'єру в спорті.

В інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що у 23 коли, коли він бився у любителях, покинув бокс на пів року. Спортсмен пішов працювати охоронцем у ТРЦ "Термінал" у Броварах.

Як Постол працював охоронцем у Броварах?

42-річний Постол пояснив своє рішення тим, що він був другим – третім номером у збірній України. Тому йому не вдавалося поїхати на чемпіонат світу або Європи та, відповідно, Олімпійські ігри.

Сенсу чекати ще чотири роки не бачив,
– сказав боксер.

Він також зазначив, що в охороні отримував "гарну зарплату" в розмірі 600 доларів. За словами Постола, на роботу брали інших спортсменів й влаштовували між ними спаринги.

"Хто вигравав – мав більшу зарплату", – додав Віктор.

Що відомо про кар'єру Постола?

  • За даними BoxRec, боксер, який народився у селищі Велика Димерка, провів на професійному рингу 38 поєдинків. На його рахунку 33 перемоги та 5 поразок.

  • Перехід Віктора у професіонали відбувся у 2007 році: він мав рекорд з 28 перемог поспіль. Знаковим для українця був 2015 року, коли він здолав Лукас Матіссе та завоював вакантний титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC.

  • Однак вже в наступному поєдинку він втратив пояс, програвши найкращому боксеру світу 2025 року за версією The Ring – Теренсу Кроуфорду.

  • Цікаво, що свого часу Кроуфорд став на захист Постола, коли Сауль Альварес принизив українця. Американець зазначив, що Віктор був хорошим суперником.

  • Додамо, що українець відкинув можливість зміну виду спорту та переходу в змішані єдиноборства.