Кличко должен был подраться с Майком Тайсоном: почему бой века не состоялся
- В 2004 году Виталий Кличко мог подраться с Майком Тайсоном.
- Промоутер Том Леффлер рассказал, почему сорвался поединок.
Еще в далеком 2004-м году любители бокса могли насладиться одним из самых зрелищных боев в истории этого вида спорта. Виталий Кличко мог выйти в ринг против Майка Тайсона.
Однако противостояние Виталий Кличко – Майк Тайсон так и не состоялось. Бой сорвал "Железный Майк", сообщает 24 Канал со ссылкой на GARNEKSPORTS.
Вот так Сводит с ума: Майк Тайсон признался, с какой тяжелой болезнью борется всю свою карьеру
Почему бой Кличко – Тайсон не состоялся?
30 июля 2004 года американский боксер сенсационно досрочно проиграл нокаутом британцу Дэнни Уильямсу.
Видеообзор Тайсон – Уильямс
Бывший промоутер братьев Кличко Том Леффлер в интервью рассказывал, что команда Виталия вела переговоры с Тайсоном, но именно это поражение от Уильямса сорвало украинско-американскую битву. Промоутер поставил под сомнение целесообразность возвращения "Железного Майка" в профи-ринг, куда он закамбечил в ноябре 2024-го.
Если Майк тогда был не способен побеждать таких ребят, тогда я не знаю, как он может быть конкурентным сейчас. Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле. Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне является реальным,
– заявил промоутер.
Интересно, что в декабре 2004-го соперником Уильямса также становился Кличко-старший. Виталий техническим нокаутом в 8-м раунде одолел британца в США.
Кличко – Уильямс: смотрите видеообзор боя
К слову. Виталий Кличко, который является мэром Киева, провел в профессионалах 45 победных боев (41 – нокаутом) при 2-х поражениях (от Криса Берда и Леннокса Льюиса).
Почему Тайсон продолжает боксировать?
В комментарии talkSPORT Тайсон рассказал, почему продолжает боксировать в таком солидном возрасте. 30 июня 2025-го ему исполнилось уже 59 лет.
"В свои 50 я заработал больше денег, чем в свои 20. И я провел всего четыре боя за свои 50 лет. Это очень интересно. С этой точки зрения, мне сейчас 60 лет. Деньги ничего не значат. Главное – это люди, которых я люблю и о которых могу позаботиться", – рассказывал Тайсон.
Что известно о возвращении Майка Тайсона?
В ноябре 2024 года Тайсон снова вышел в боксерский ринг. Его прогнозируемо победил Джейк Пол.
За спиной Майка 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений (данные с портала BoxRec).
В начале сентября 2025-го "Железный Майк" в своем профиле в соцсети Х анонсировал выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Пока неизвестно, когда может состояться такая битва, но сообщалось, что в 2026-м году.
Тайсон рассказал, станет ли этот поединок последним в карьере.