Кличко повинен був побитись із Майком Тайсоном: чому бій століття не відбувся
- У 2004 році Віталій Кличко міг побитись із Майком Тайсоном.
- Промоутер Том Леффлер розповів, чому зірвався двобій.
Ще у далекому 2004-му році поціновувачі боксу могли насолодитись одним із найвидовищніших боїв в історії цього виду спорту. Віталій Кличко міг вийти у ринг проти Майка Тайсона.
Однак протистояння Віталій Кличко – Майк Тайсон так і не відбулось. Бій зірвав "Залізний Майк", повідомляє 24 Канал із посиланням на GARNEKSPORTS.
Оце так Зводить із розуму: Майк Тайсон зізнався, з якою важкою хворобою бореться усю свою кар'єру
Чому бій Кличко – Тайсон не відбувся?
30 липня 2004 року американський боксер сенсаційно достроково програв нокаутом британцю Денні Вільямсу.
Відеоогляд Тайсон – Вільямс
Колишній промоутер братів Кличків Том Леффлер в інтерв'ю розповідав, що команда Віталія вела перемовини із Тайсоном, але саме ця поразка від Вільямса зірвала українсько-американську битву. Промоутер поставив під сумнів доцільність повернення "Залізного Майка" у профі-ринг, куди він закамбечив у листопаді 2024-го.
Якщо Майк тоді був не здатний перемагати таких хлопців, тоді я не знаю, як він може бути конкурентним зараз. Звичайно, він може бути небезпечним у якомусь сенсі. Але коли ми говоримо про 12-раундовий поєдинок, то я не думаю, що його виступ на топовому рівні є реальним,
– заявив промоутер.
Цікаво, що у грудні 2004-го суперником Вільямса також ставав Кличко-старший. Віталій технічним нокаутом у 8-му раунді здолав британця у США.
Кличко – Вільямс: дивіться відеоогляд бою
До слова. Віталій Кличко, який є мером Києва, провів у професіоналах 45 переможних боїв (41 – нокаутом) при 2-х поразках (від Кріса Берда та Леннокса Льюїса).
Чому Тайсон продовжує боксувати?
У коментарі talkSPORT Тайсон розповів, чому продовжує боксували у такому солідному віці. 30 червня 2025-го йому виповнилось вже 59 років.
"У свої 50 я заробив більше грошей, ніж у свої 20. І я провів лише чотири бої за свої 50 років. Це дуже цікаво. З цього погляду, мені зараз 60 років. Гроші нічого не значать. Головне – це люди, яких я люблю та про яких можу подбати", – розповідав Тайсон.
Що відомо про повернення Майка Тайсона?
У листопаді 2024 року Тайсон знову вийшов у боксерський ринг. Його прогнозовано переміг Джейк Пол.
За спиною Майка 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок (дані з порталу BoxRec).
На початку вересня 2025-го "Залізний Майк" у своєму профілі у соцмережі Х анонсував виставковий бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Наразі невідома, коли може відбутись така битва, але повідомлялось, що у 2026-му році.
Тайсон розповів, чи стане цей двобій останнім у кар'єрі.