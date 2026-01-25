"Шанс есть почти со всеми": бывший чемпион мира выбрал соперника для Кличко

Владимир Кличко рассматривает возвращение на ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Вячеслав Сенченко поделился мыслями о возможном камбэке "Доктора Стального Молота".

Бывший чемпион мира выбрал соперника Кличко-младшему для возвращения на ринг. Об этом Сенченко рассказал в интервью "Спорт-Экспресс Украина".

Что сказал Сенченко о возвращении Кличко?

Сенченко считает, что "Доктор Стальной Молот" вполне реально может вернуться на ринг. По его словам, оптимальный соперник для Владимира – это чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли.

Бой с Фьюри маловероятен. С Уордли – реальный. С Дюбуа – не уверен. Оптимальным соперником считаю Уордли. Конечно, я бы посмотрел поединок с Фьюри, потому что мы долго ждали матч-реванш, а он так и не состоялся. Трудно сказать. кто победит. Ну, шанс есть почти со всеми,

– высказался экс-чемпион мира.

Напомним, что недавно Александр Усик высказался о возвращении Кличко на профи-ринг. "Король хевивейта" готов помочь "Доктору Стальному Молоту" осуществить камбэк.

Как Усик отреагировал на возможное возвращение Кличко?

Украинский боксер в интервью Ready to Fight заявил, что лично готов организовать тренировочный лагерь для Владимира Кличко.

"Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз. Относительно видео со спаррингом. Я бы с огромным удовольствием посмотрел реванш Кличко против Фьюри. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя", – сказал Усик.

Возвращение Кличко на ринг: что известно?