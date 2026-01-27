Один из самых жестких нокаутов Кличко в карьере: соперник боялся встать
- 12 июля 1999 года Владимир Кличко нокаутировал Фила Джексона во втором раунде, оставив незабываемый след в истории бокса.
- Вячеслав Сенченко считает Фабио Уордли оптимальным соперником для возможного возвращения Кличко на ринг.
Владимир Кличко за свою карьеру провел немало боев. На счету "Доктора Стального Молота" 64 победы в 69 поединках, из которых 54 завершились досрочно.
Однако один из них навсегда остался в памяти болельщиков. Как Кличко-младший уничтожил Фила Джексона в начале своего боксерского пути – рассказывает 24 канал.
Читайте также Украина громит всех в боксе по ключевому показателю: Россия и близко не стоит
Как Кличко победил Джексона?
12 июля 1999 года украинский провел один из лучших боев в карьере, заставив соперника бояться его ударов. Кличко-младший нокаутировал 35-летнего Джексона уже во втором раунде противостояния.
Удары 23-летнего "Доктора Стального Молота" были настолько мощными, что бывший претендент на титул WBC даже не хотел вставать. Нокаут от Владимира остался в истории, как один из самых жестких.
Кличко – Джексон: смотрите видео
Напомним, что в медиа ходят слухи о возможном возвращении Кличко на профессиональный ринг. Недавно Вячеслав Сенченко назвал соперника для возможного камбека украинского боксера.
Кого Сенченко выбрал для Кличко?
Бывший чемпион мира в интервью "Спорт-Экспресс Украина" заявил, что оптимальным оппонентом для Владимира Кличко сейчас является обладатель титула WBO в супертяжелом весе – Фабио Уордли.
"Бой с Фьюри маловероятен. С Уордли – реальный. С Дюбуа – не уверен. Оптимальным соперником считаю Уордли. Конечно, я бы посмотрел поединок с Фьюри, потому что мы долго ждали матч-реванш, а он так и не состоялся. Трудно сказать. кто победит. Ну, шанс есть почти со всеми", – сказал Сенченко.
Какие последние новости о возвращении Кличко?
Недавно "Доктор Стальной Молот" намекнул на возможный камбэк. Он провел спарринг с украинским боксером Дмитрием Ловчинским, продемонстрировав отличную физическую форму.
Ранее Александр Усик высказался о решении Кличко вернуться в бокс. "Король хевивейта" заявил, что лично готов помочь организовать тренировочный лагерь, если Владимир позвонит ему.
Тако украинский боксер Арнольд Хегай прокомментировал возвращение Кличко на ринг.