Туркі Аль аш-Шейх анонсував мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу
- Туркі Аль аш-Шейх назвав ім'я наступного суперника Сауля Альвареса.
- Попередній бій Альвареса був у вересні 2024 року проти Едгара Берланги, де він переміг одноголосним рішенням суддів.
Сауль Альварес безумовно один з найкращих боксерів сучасності. Мексиканський чемпіон має чимало титулів, що зробило його головною ціллю для кожного бійця, який має наміри піднятись на вершину.
Нещодавно Канело підписав контракт з Rhiyad Season. Туркі Аль аш-Шейх вже анонсував перший бій в межах угоди з мексиканцем, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку чиновника у соціальній мережі в Х.
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Наступний суперник Альвареса
Голова управління Саудівської Аравії з розваг назвав ім'я наступного суперника Сауля Альвареса. Канело битиметься з володарем чемпіонського титулу за версією IBF Вільямом Скуллом.
Бій Альварес – Скулл визначить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Адже Сауль володіє поясами WBO, WBC та WBA.
Мегафайт між Саулем Альваресом та Вільямом Скуллом заплановано на 3 травня цього року. Місце проведення поєдинку аравійський Ер-Ріяд.
Нагадаємо, що востаннє Канело бився проти Едгара Берланги у вересні 2024 року. Тоді мексиканський боксер здолав пуерториканця завдяки одноголосному рішенню суддів.