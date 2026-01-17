Це одна з найбільших таємниць Володимира Кличка, яка опинилася в руках лише однієї людини

У 2017 році Володимир Кличко провів останній бій на професійні кар'єрі, зазнавши поразки в драматичному бою проти Ентоні Джошуа. Саме із цим поєдинком пов'язаний один із секретів українського боксера.

У халат Кличка перед боєм з Джошуа була зашита флешка, яка містила прогноз українця на бій. Що було на флешці та де вона зараз – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Викликали навіть швидку: чому брати Клички відмовилися разом виходити на ринг

Що відомо про флешку Кличка?

Боксерський халат Кличка з поєдинку проти Джошуа продали за 215 тисяч доларів. У своїх соцмережах українець повідомив, що спрямує кошти у свій фонд допомоги дітям з неблагополучних сімей. Ім'я покупця тримають у таємниці досі, проте відомо, що він володіє флешкою з халата.

Цікаво, що Ентоні Джошуа через інших людей намагався купити флешку на аукціоні, зробивши ставку у розмірі 5000 фунтів стерлінгів.

Це великі гроші. Але я думаю, що в підсумку вона була продана приблизно за 160 тисяч фунтів стерлінгів. Так що я був далекий від позначки, яку потрібно було запропонувати, щоб виграти аукціон,

– поскаржився Ентоні OxfordUnion.

Окрім того, британський боксер переконаний, що історія з флешкою була інформаційно-психологічною операцією табору Кличка перед боєм. Також він цитував Кличка, який буцімто сказав, що прогнозував свою перемогу.

Що Кличко сказав про флешку?

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" Кличко розповів, що флешку придбала людина з-за кордону, а не в Україні. За словами Володимира, він не має права розкривати персону власника пристрою.

При цьому українець спростував, що Джошуа нібито знає, що на флешці. Він зауважив, що інформацію володіє він сам, той, хто записував відео, а також покупець.

Це рішення цієї людини, чи надавати в публічний простір, що на флешці чи не надавати це. Я здивований, що досі ця людина не показала це все публічно. Я не буду розповідати про те, що там було, бо це буде проти правил. Я сказав, що той, хто отримає цей халат – отримає інформацію з флешки. Тому все інше це тільки думки, не більше,

– сказав Кличко.

Як завершився бій Кличко – Джошуа?

Кличко та Джошуа зустрілися 29 квітня 2017 року в бою за титули IBF, WBA та IBO. У 5 раунді британець відправив українця в нокдаун, проте вже в наступній трихвилинці Кличко змусив Джошуа опинитися на канвасі.

Володимир контролював другу половину поєдинку, проте в 11 раунді пропустив потужний аперкот, після якого двічі побував у нокдауні. У підсумку рефері зупинив бій.

У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення професійної кар'єри. Проте протягом усіх років з'являлися повідомлення, що він готує повернення на ринг заради рекорду Джорджа Формана, який є найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Окрім того, українець часто підігріває чутки, показуючи свої тренування. Ба більше, промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Okay Eva заявляв, що Володимир не припиняв тренування і перебуває у відмінній формі.

Як розвинулася кар'єра Джошуа?