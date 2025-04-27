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Fight News 24 Українські боксери Зірковий український боксер дізнався місце у топ-10 оновленого рейтингу WBO
27 квітня, 21:08
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Зірковий український боксер дізнався місце у топ-10 оновленого рейтингу WBO

Єгор Торяник
Основні тези
  • Сергій Богачук залишився у топ-10 рейтингу WBO у першій середній вазі.
  • В останньому поєдинку Богачук переміг Ішмаеля Девіса технічним нокаутом.

Всесвітня боксерська організація оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів організації у першій середній вазі. Відомий український боксер залишився серед першої десятки бійців WBO.

У рейтингу організації відбулись певні зміни. Зокрема, вони торкнулись Сергія Богачука, який покращив свою позицію у топ-10, повідомляє 24 канал із посиланням на WBO.

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Яке місце у Богачука

Сергій Богачук піднявся на одну сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації. Тепер українець посідає шосту позицію у першій десятці WBO. 

Зазначимо, що чемпіоном організації залишається Себастьян Фундора, який уникає бою проти Сергія Богачука.

Оновлений рейтинг WBO у першій середній вазі:

Чемпіон - Себастьян Фундора (США)

  • 1. Ксандер Заяс (Пуерто-Рико)
  • 2. Хорхе Гарсія Перес (Мексика)
  • 3. Тім Цзю (Австралія)
  • 4. Джош Келлі (Велика Британія)
  • 5. Ардреал Холмс (США)
  • 6. Сергій Богачук (Україна)
  • 7. Хесус Рамос (США)
  • 8. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)
  • 9. Чарльз Конвелл (США)
  • 10. Кіт Турман (США)

Нагадаємо, що Сергій Богачук найближчим часом повернеться у ринг, після того як у грудні минулого року бився в андеркарді Усик – Ф'юрі. Український боксер битиметься проти Майкла Фокса.

В останньому поєдинку у грудні минулого року Сергій Богачук бився проти Ішмаеля Девіса. Зірка українського боксу переміг британця технічним нокаутом у шостому раунді.