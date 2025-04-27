Зірковий український боксер дізнався місце у топ-10 оновленого рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів організації у першій середній вазі. Відомий український боксер залишився серед першої десятки бійців WBO.

У рейтингу організації відбулись певні зміни. Зокрема, вони торкнулись Сергія Богачука, який покращив свою позицію у топ-10, повідомляє 24 канал із посиланням на WBO.

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Яке місце у Богачука

Сергій Богачук піднявся на одну сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації. Тепер українець посідає шосту позицію у першій десятці WBO.

Зазначимо, що чемпіоном організації залишається Себастьян Фундора, який уникає бою проти Сергія Богачука.

Оновлений рейтинг WBO у першій середній вазі:

Чемпіон - Себастьян Фундора (США)

1. Ксандер Заяс (Пуерто-Рико)

2. Хорхе Гарсія Перес (Мексика)

3. Тім Цзю (Австралія)

4. Джош Келлі (Велика Британія)

5. Ардреал Холмс (США)

6. Сергій Богачук (Україна)

7. Хесус Рамос (США)

8. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)

9. Чарльз Конвелл (США)

10. Кіт Турман (США)

Нагадаємо, що Сергій Богачук найближчим часом повернеться у ринг, після того як у грудні минулого року бився в андеркарді Усик – Ф'юрі. Український боксер битиметься проти Майкла Фокса.

В останньому поєдинку у грудні минулого року Сергій Богачук бився проти Ішмаеля Девіса. Зірка українського боксу переміг британця технічним нокаутом у шостому раунді.