Відомо, у якому бою визначиться суперник Усика
- Бій між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі 25 жовтня визначить наступного суперника Олександра Усика.
- Переможець цього бою отримає право побитися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Вже 25 жовтня на арені "О2" у Лондоні відбудеться бій між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі. У цій сутичці тимчасових чемпіонів й визначиться наступний суперник Олександра Усика.
Тимчасовий чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер підтвердив інформацію про те, що стоятиме на кону його бою проти Фабіо Вордлі. Боксери поб'ються за право вийти у ринг проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на FTTV Boxing.
Чи будуть Паркер і Вордлі битись за бій проти Усика?
Новозеландський боксер сповістив, що переможець його протистояння проти Вордлі обов'язково стане суперником Олександра Усика.
Переможець обов'язково битиметься з Усиком. Це шлях до слави чемпіона світу,
– заявив Паркер.
Раніше Джозеф розповідав у коментарі The Ring, що зробить із Усиком, якщо вийде проти українця в один ринг.
"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Паркер.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
- Ще раніше промоутер Френк Воррен повідомляв, що на кону бою Паркер – Вордлі стоятиме право побитись із Усиком.
- Вордлі ще перед цим боєм запевнив, що його головною ціллю є здобуття звання чемпіона світу. Фабіо теж бажає вийти у ринг проти непереможного українця.
- Ветеран боксу Дерек Чісора зробив свій прогноз на бій. Британець вважає, що Вордлі нокаутує Паркера.
- За спиною Вордлі 19 перемог (18 – нокаутом) та одна нічия. Натомість Паркер провів на профі-рингу 39 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом), зазнавши при цьому 3-х поразок.