Уже 25 октября на арене "О2" в Лондоне состоится бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. В этой схватке временных чемпионов и определится следующий соперник Александра Усика.

Временный чемпион по версии WBO Джозеф Паркер подтвердил информацию о том, что будет стоять на кону его боя против Фабио Уордли. Боксеры подерутся за право выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на FTTV Boxing.

Будут ли Паркер и Уордли драться за бой против Усика?

Новозеландский боксер сообщил, что победитель его противостояния против Уордли обязательно станет соперником Александра Усика.

Победитель обязательно будет драться с Усиком. Это путь к славе чемпиона мира,

– заявил Паркер.

Ранее Джозеф рассказывал в комментарии The Ring, что сделает с Усиком, если выйдет против украинца в один ринг.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Паркер.

Что известно о бое Паркер – Уордли?