"Це через Джошуа": Ф'юрі назвав причину повернення у бокс
- Тайсон Ф'юрі вирішив повернутися у бокс після автокатастрофи, в якій загинули наставники Ентоні Джошуа.
- Ф'юрі планує бій з Арсланбеком Махмудовим 11 квітня 2026 року, за який отримає 25 мільйонів доларів.
Під час пресконференції напередодні бою з Арсланбеком Махмудовим Тайсон Ф'юрі відверто розповів про те, що мотивувало його знову, вже вп'яте, оголосити про відновлення кар'єри. Виявилося, що причиною стали сумні події у житті іншого британця, Ентоні Джошуа.
Наприкінці грудня 2025 року двоє наставників і друзів "Ей-Джея" загинули в автокатастрофі, яка ледь не коштувала життя і йому самому. Ця трагедія дала Ф'юрі зрозуміти дещо важливе, пише Netflix Sports.
Як Джошуа пов'язаний з поверненням Ф'юрі?
Тайсон зізнався, що новина про автотрощу, яка сталася у Нігерії напередодні нового року, змусила його усвідомити, що "завтра не гарантоване нікому". Під враженням від цієї думки Ф'юрі вирішив, що повинен боротися далі.
Що ж до ймовірного бою з Ентоні Джошуа, то "Циганський король" проявив непритаманну йому стриманість: мовляв, не варто заглядати за спину його найближчому супернику. Тайсон згадав, як Джошуа усі пророкували перемогу над Даніелем Дюбуа, але Ентоні був нокаутований.
Цікаво, що раніше Ф'юрі навіть не приховував, що двобій з Джошуа є для нього головним пріоритетом. Він казав, що організує зустріч зі співвітчизником до кінця року, щойно пройде випробування Махмудовим.
Що відомо про бій Тайсона Ф'юрі і Арсланбека Махмудова?
- За даними BoxRec, це буде перший бій Тайсона з 2024 року, коли він двічі програвав Олександру Усику – його єдині поразки на профі-рингу.
- Махмудов проживає у Канаді, але є росіянином, народженим у Моздоку. Йому 36 років, він має 21 перемогу і 2 поразки у профі.
- За бій Тайсон Ф'юрі гарантовано отримає 25 мільйонів доларів, гонорар росіянина складе від 1,5 до 3 мільйонів.
- Бій розпочнеться близько 23:45 за київським часом у суботу, 11 квітня, на арені "Тоттенгем Хотспур Стедіум" у Лондоні.