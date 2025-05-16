"Дай нам знати": промоутер закликав Ф'юрі повернутись у ринг та побитись із Джошуа

Тайсон Ф'юрі нещодавно заінтригував боксерську спільноту. Існує думка, що "Циганський король" планує знову повернутись у профі-ринг.

Британський ексбоксер опублікував фото після того, як провів 12-раундовий бій на тренуванні. Промоутер Едді Хірн відреагував на закиди від Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Хірн

Спортивний функціонер закликав Тайсона Ф'юрі повернутись у бокс та провести бій із його підопічним Ентоні Джошуа. Хірн наголосив, що "Циганський король" дражнить усіх, натякаючи на камбек.

Промоутер розповів, що він бачив допис британця в інстаграмі, де він проводить бій на тренуванні.

Навіть сьогодні я вийшов з пресконференції, зайшов у Instagram, він там боксує 12 раундів. Чому він це робить? Ти навмисно граєшся із нашими почуттями чи ти повертаєшся? Просто дай нам знати. Звільни нас від наших страждань,

– цитує Хірна SkySports.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі минулого року двічі програв Олександру Усику. На початку січня 2025 року "Циганський король" оголосив про рішення завершити боксерську кар'єру.

Раніше Олександр Усик відповів, чи готовий він провести трилогію з Тайсоном Ф'юрі після бою проти Даніеля Дюбуа.