Ф'юрі засвітив голий торс під час прогулянки вулицями Шотландії: демонстративне відео
- Тайсон Ф'юрі бере участь у зйомках документального фільму для Netflix у Шотландії, де він прогулявся вулицями в національному шотландському костюмі.
- З'являються чутки про можливе повернення Ф'юрі у професійний бокс для бою з Ентоні Джошуа.
Все більше прізвище Тайсона Ф'юрі фігурує в європейській та американській пресі. Цього разу британський колишній боксер продемонстрував свою прогулянку шотландськими вулицями.
"Циганський король" виклав у своєму профілі в інстаграмі відео зі зйомок документального фільму. Тайсон Ф'юрі бере участь у зйомках для Netflix, які відбуваються у Шотландії, пише 24 Канал.
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Ф'юрі знімається у документальному фільмі
Британський колишній боксер постав у кадрі у незвичному образі. Тайсон одягнув національний шотландський чоловічий одяг кілт (у вигляді спідниці) та краватку. Саме у такому стилі Ф'юрі пройшовся вулицями Шотландії.
Ф'юрі прогулявся шотландськими вулицями у кілті: дивіться відео
Нагадаємо, що на початку 2025-го року Ф'юрі вчергове попрощався із професійною кар'єрою. Таке рішення Тайсон прийняв після дебютних поразок у кар'єрі, яких йому торік завдав Олександр Усик.
Останнім часом з'являється все більше інформації щодо можливого відновлення кар'єри "Циганського короля". Начебто Тайсон вже погодився повернутись у профі-ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Є чутки, що між обома британцями є усна домовленість щодо очного протистояння.