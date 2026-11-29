Adv

Про це він розповів в інтерв'ю SPORTbible. Спочатку "Циганський король" заявив, що віддав би перевагу Лондону.

Ф'юрі назвав стадіон, який обрав би для бою з Джошуа

Однак згодом змінив думку та назвав домашній стадіон Манчестер Юнайтед своїм остаточним вибором.

Я б обрав "Олд Траффорд" – я ніколи там не боксував. Якщо говорити остаточно, то я волів би провести бій на "Олд Траффорд", а не на "Вемблі". Там я вже виступав– заявив Ф'юрі.

Боксер також наголосив, що ані він, ані Джошуа не мають вирішального впливу на вибір місця проведення поєдинку. За його словами, усе залежить від людей, які фінансують організацію вечора боксу.

Ми з Джошуа можемо скільки завгодно протестувати, але є люди, які нам платять. Ми добре заробили, але хтось має платити нам за вихід у ринг. Можете кричати й вимагати свого, але зрештою або погоджуєтеся, або ні– пояснив британець.

Попри бажання Ф'юрі, місцем проведення бою вже визначено стадіон "Прінсіпаліті" в Кардіффі. Поєдинок запланований на 11 грудня. Вихід боксерів у ринг очікується в ніч проти 12 грудня за київським часом.

На кону стоятимуть вакантний титул WBA Super у надважкій вазі та спеціальний трофей Battle of Britain. Це буде перша зустріч Ф'юрі та Джошуа на професійному рингу.

Перед поєдинком Ф'юрі також пройшов медичну перевірку та отримав дозвіл Британської ради з контролю за боксом (BBBofC) на участь у бою.