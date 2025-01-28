"Він дуже багата людина": промоутер зізнався, чи відновить кар'єру Тайсон Ф'юрі

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх для усіх оголосив про закінчення кар'єри боксера. Британець повішав рукавички на цвях вже не вперше у своїй кар'єрі та не став чекати двобою з Ентоні Джошуа.

Вчергове "Циганський король" закінчив із боксом після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му. Наразі Тайсон насолоджується відпочинком з родиною, подорожує та планує вивчати психологію.

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Воррен розповів про плани Ф'юрі

Нещодавно зі своєю великою сім'єю Ф'юрі завітав у Діснейленд та прогулявся Парижем. Тайсон взагалі не схожий на ексбоксера, який сумує за рингом та рукавичками.

Промоутер Френк Воррен перервав мовчання та розповів, чи чекати повернення Ф'юрі на профі-ринг. Якщо відштовхуватись від слів голови компанії "Queensberry Promotions", яка працює із Тайсоном, то британець взагалі не поспішає повертатись у бокс, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Якщо він не хоче повертатися, це означає, що він задоволений і радий свого життя. Якщо він радий, то я радий. Він заробив багато грошей, він дуже багата людина, він брав участь у великих боях XXI століття. Він повернувся та завоював чемпіонський пояс після жахливих ментальних проблем, проблем з алкоголем, вживання речовин, надмірної ваги. Потрібно віддати йому належне,

– розповів Воррен.

Раніше була інформація, що лише гонорар у розмірі 500 мільйонів доларів змусить "Циганського короля" знову взятись за справу. Однак Туркі Аль аш-Шейх запевнив, що ніхто не збирається платити такі божевільні кошти Тайсону.

Нагадаємо, що Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, дав Ф'юрі 3-4 тижні на те, щоб визначитись, чи хоче він побитись з Ей Джеєм. Але, схоже, що прихильники боксу не побачать британської битви Ф'юрі – Джошуа, тому Ентоні доведеться шукати іншого суперника. Ей Джей претендує на бій проти переможця зустрічі Дюбуа – Паркер, на яку теж конкурує Олександр Усик.