Бій Ф'юрі – Джошуа під загрозою: британець назвав головну проблему

Тайсон Ф'юрі висловився щодо поєдинку з Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі оцінив перспективи зустрічі зі своїм співвітчизником.

За словами британського боксера, наразі шанси на проведення бою становлять приблизно 50 на 50. Про це повідомляє The Telegraph.

Що Ф'юрі розповів про поєдинок з Джошуа

Ф'юрі наголосив, що готовий зустрітися з Джошуа в будь-якому місці, однак вважає, що фінальній домовленості заважають фінансові та організаційні питання.

Імовірність, що цей бій відбудеться, – 50 на 50. Я буду битися з ним будь-де. Якщо це станеться – чудово. Якщо ні – теж чудово. Проблема в тому, що ми обидва маємо сотні мільйонів. Я думаю, що він ніколи не хотів цього бою,

– сказав він.

Боксер також згадав березневий поєдинок проти Арсланбека Махмудова на стадіоні "Тоттенгем", який відвідав Джошуа. Британець зазначив, що навколо потенційного протистояння накопичилося надто багато політики та амбіцій промоутерів.

Окремо Ф'юрі висловив претензії до промоутера Джошуа Едді Гірна. На його думку, саме позиція Гірна може стати перешкодою для організації бою.

Я думаю, що це его Едді Гірна. Его не повинно ставати на заваді. Але, на жаль, так відбувається,

– зазначив британець.

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Попередньою датою поєдинку називають 20 листопада. Очікується, що бій може відбутися на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Водночас навколо місця проведення вже виникла суперечка. Ф'юрі опублікував постер із Нью-Йорком і заявив, що готовий битися де завгодно. Гірн у відповідь представив власний варіант афіші, де місцем проведення вказано лондонський стадіон "Вемблі".

Сам Ф'юрі раніше публічно називав Джошуа "боягузом" і звинувачував його команду в затягуванні погодження фінальних умов контракту.