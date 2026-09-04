Гірн опублікував у соцмережах постер майбутнього протистояння. На ньому зазначено ймовірне місце проведення бою – легендарний лондонський стадіон "Вемблі".

Яку афішу опублікував Гірн

Дата бою при цьому не вказана.

Підписати контракт? Ми вже це зробили,

– написав Гірн.

Цікаво, що раніше Ф'юрі також опублікував постер, однак на ньому місцем проведення бою був вказаний Нью-Йорк. Британець підписав публікацію інтригуючим повідомленням: "Хлопці, чекати залишилося зовсім трохи!".

Раніше повідомлялося, що Джошуа та Ф'юрі можуть зустрітися 20 листопада на арені "Медісон-сквер-гарден" у США.

При цьому переговори між сторонами супроводжувалися гучними публічними конфліктами. Ф'юрі звинувачував команду Джошуа в жадібності та спробах "виторгувати зайві відсотки". Тайсон записав серію емоційних відео, в одному з яких навіть залучив Майка Тайсона, а самого Ентоні назвав "боягузом".

Ф'юрі також погрожував відмовитися від поєдинку та знайти іншого суперника, якщо Джошуа найближчими днями не підпише фінальний документ.

Водночас Всесвітня боксерська рада (WBC) уже схвалила проведення бою та планує надати йому статус фінального елімінатора. Це означатиме, що переможець протистояння отримає статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу.