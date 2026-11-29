Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн прокоментував скандал навколо психологічного стану Тайсона Ф'юрі. За його словами, історія з нібито діагностованою у британця шизофренією є перебільшеною, а сам боксер наразі повністю готовий до виходу в ринг.

Свою позицію він озвучив в інтерв'ю iFL TV. Промоутер наголосив, що не надає особливого значення цим повідомленням.

Промоутер Джошуа відреагував на скандал із нібито шизофренією у Ф'юрі

Гірн також розкритикував підхід Netflix до висвітлення цієї теми, зазначивши, що стримінгова платформа насамперед зацікавлена у створенні гучного та емоційного контенту, не завжди враховуючи наслідки таких заяв напередодні великих боксерських поєдинків.

Хтось ляпнув, що в нього діагностували шизофренію, потім хтось сказав, що ні, зрештою це взагалі вирізали з документалки. Я не в курсі. Тайсон Ф'юрі пройшов через свої випробування, але одне ми знаємо точно: просто зараз він на 100% готовий ментально й фізично та повністю здоровий, щоб виходити в ринг,

– заявив промоутер.

Водночас промоутер висловив довіру Британській раді з контролю за боксом (BBBofC), яка має належним чином оцінити стан здоров'я спортсмена.

Особисто для мене це роздута на рівному місці історія, яка, судячи з усього, від самого початку взагалі не відповідала дійсності

– підсумував Гірн.

З чого розпочався скандал навколо Ф'юрі

Нагадаємо, скандал спалахнув напередодні прем'єри документального фільму про Ф'юрі на Netflix, яка відбулася 27 листопада. В оригінальних матеріалах стрічки йшлося про те, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році британець переживав важку депресію, панічні атаки та галюцинації. Також його дружина Періс згадала про нібито діагностовану лікарями легку форму шизофренії.

Згодом вона спростувала цю інформацію, пояснивши, що неправильно підібрала слова, згадуючи минулі події. За її словами, у чоловіка справді були окремі симптоми, схожі на прояви цього захворювання, однак офіційного діагнозу шизофренії йому ніколи не встановлювали. Після звернення родини Netflix відредагував фінальну версію документального фільму.

На тлі розголосу BBBofC провела додаткову медичну перевірку британського боксера та зрештою дозволила йому провести запланований поєдинок проти Джошуа.

Бій між Ф'юрі та Джошуа має відбутися 11 грудня в Кардіффі. На кону протистояння стоятимуть спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.