Дружина та рідний батько відвернулися від Тайсона Ф'юрі через одне рішення боксера
- Тайсон Ф'юрі вирішив повернутися в бокс, незважаючи на відсутність підтримки від родини, яка була проти цього рішення.
- Ф'юрі планує битися до 50 років і вже у квітні 2026 року проведе бій з Арсланбеком Махмудовим, прагнучи взяти реванш у Олександра Усика.
Повернення Тайсона Ф'юрі у спорт після того, як він двічі програв Олександру Усику, була під загрозою. Колишній чемпіон світу залишився без підтримки близьких йому людей.
37-річний Ф'юрі, який двічі був чемпіоном світу в надважкій вазі, розповів, що рідні були проти його повернення на ринг. Про це повідомляє Daily Mail.
Дивіться також Лише в мріях Ф'юрі: чому третій бій з Усиком не має шансів
Які деталі розкрив Ф'юрі про своє повернення?
Боксер зазначив, що його батько, дружина та брати були проти повернення у бокс. За словами Тайсона, вони певний час не розмовляли з ним і чітко дали зрозуміти свою позицію.
Спортсмен додав, що ухвалив рішення перервати "боксерську пенсію", адже планує битися до 50 років. Ф'юрі запевнив, що його мотивують не гроші, а бокс.
Але це моє життя і моє рішення. Можливо, це егоїстично, але я не збираюся зупинятися. Я люблю бокс і, мабуть, буду битися до 50 років. Я повернувся не через гроші – я просто не можу це відпустити,
– сказав він.
Раніше "Циганський король", як називають Тайсона, також зізнався, що на його рішення відновити кар'єру вплинула смертельна аварія, в яку потрапив Ентоні Джошуа, повідомляє Sky Sports. Британський боксер наприкінці грудня відвідав Нігерію, де й сталася трагедія, внаслідок якої загинули два його тренери.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
- Британський спортсмен завершив кар'єру після того, як у 2024 році двічі програв Олександру Усику. На початку 2026 року він перервав завершення кар'єри та вже у квітні проведе бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим.
- Одна з причин, чому Ф'юрі повернувся у бокс, – це взяти реванш в Усика. Британський чемпіон досі не змирився з поразками українцю та звинувачує Усика в шахрайстві.
- Ба більше, "Циганський король" переконаний, що саме чемпіон світу з України буде благати його про третій поєдинок. За словами Тайсона, Усик може заробити солідний гонорар тільки в поєдинку з ним.
- Українець не відкидає ідею ще одного реваншу, проте поставив умову: на кону двобою повинне стояти абсолютне чемпіонство в надважкій вазі.
- Разом з тим, Френк Воррен, промоутер боксера, зазначив, що Тайсон також хоче стати триразовим чемпіоном світу. Тому він розглядає потенційний бій з володарем титулу WBO Фабіо Вордлі.