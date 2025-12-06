Кривдник українця завдав нищівної поразки опоненту: у нього дев'ятий нокаут поспіль

У суботу, 6 грудня, в австралійському Бродбічі відбувся вечір боксу. В одному з поєдинків бився перспективний боксер Теремоана Теремоана.

Суперником представника Австралії став мексиканський боксер Херман Гарсія Монтес. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Читайте також Американський боксер яскраво нокаутував опонента, зібравши три титули

Як завершився бій Теремоана – Монтес?

Австралійський боксер без проблем розправився з суперником із Мексики. Монтес, який був андердогом, з перших хвилин почав атакувати Теремоану, але не мав певної задумки, за що і поплатився.

В одному з моментів Теремоана зміг підловити мексиканського боксера та відправити на канвавс. Монтес не зміг продовжити поєдинок, а рефері зарахував дострокову перемогу австралійця вже у першому раунді.

Теремоана нокаутував Монтеса: дивіться відео

Джей Опетая також бився на суботньому вечорі боксу в Бродбічі. Непереможений австралійський боксер здобув дострокову перемогу над Хуйсейном Джинкарою.

Що відомо про Теремоану?