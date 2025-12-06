Кривдник українця завдав нищівної поразки опоненту: у нього дев'ятий нокаут поспіль
- Австралійський боксер Теремоана Теремоана здобув дострокову перемогу над мексиканцем Херманом Гарсією Монтесом у першому раунді.
- Джей Опетая також виграв достроково в бою проти Хуйсейна Джинкари у Бродбічі.
У суботу, 6 грудня, в австралійському Бродбічі відбувся вечір боксу. В одному з поєдинків бився перспективний боксер Теремоана Теремоана.
Суперником представника Австралії став мексиканський боксер Херман Гарсія Монтес. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також Американський боксер яскраво нокаутував опонента, зібравши три титули
Як завершився бій Теремоана – Монтес?
Австралійський боксер без проблем розправився з суперником із Мексики. Монтес, який був андердогом, з перших хвилин почав атакувати Теремоану, але не мав певної задумки, за що і поплатився.
В одному з моментів Теремоана зміг підловити мексиканського боксера та відправити на канвавс. Монтес не зміг продовжити поєдинок, а рефері зарахував дострокову перемогу австралійця вже у першому раунді.
Теремоана нокаутував Монтеса: дивіться відео
Джей Опетая також бився на суботньому вечорі боксу в Бродбічі. Непереможений австралійський боксер здобув дострокову перемогу над Хуйсейном Джинкарою.
Що відомо про Теремоану?
Теремоана у професійному ринзі провів 8 поєдинків до зустрічі з Монтесом. У бою з мексиканцем він записав у свій актив 9 перемогу. Цікаво, що для австралійця це 9 нокаут поспілью.
Раніше він бився проти Аліма Вітфілда у червні 2025 року у Сполучених Штатах Америки. Теремоана достроково переміг суперника на самому початку поєдинку.
Відзначимо, що австралієць перетивнався з Дмитром Ловчинським у 2024 році на Олімпійських Іграх у Парижі. Тоді він здолав українського боксера.